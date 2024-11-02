Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazandık." diye konuştu.
Özbalta, geçen hafta Gençlerbirliği ile zorlu bir müsabaka oynadıklarına işaret ederek, "Sezon başından beri bazı dalgalanmalar yaşadık. Bir ivme yakalamaya ihtiyacı olan bir takımdık. Bugünkü maçı kazanmayı, 2'de 2 yapmayı çok istiyorduk. Bu oyuncularımızın öz güveni, moral açısından çok önemliydi. Kazanabileceğimize inanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.
Maçın son bölümünde risk aldıklarını belirten Özbalta, "Oyun kurgusunda değişikliğe gittik. Oyunu domine edebileceğimizi öngördük. Karşılaşma tam da istediğimiz gibi devam etti. Zargo'nun vuruşu hepimiz için çok ekstra, mutluluk verici oldu, herkesi sevince boğdu. Oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum." şeklinde konuştu.
Özbalta, geçen hafta Gençlerbirliği ile zorlu bir müsabaka oynadıklarına işaret ederek, "Sezon başından beri bazı dalgalanmalar yaşadık. Bir ivme yakalamaya ihtiyacı olan bir takımdık. Bugünkü maçı kazanmayı, 2'de 2 yapmayı çok istiyorduk. Bu oyuncularımızın öz güveni, moral açısından çok önemliydi. Kazanabileceğimize inanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.
Maçın son bölümünde risk aldıklarını belirten Özbalta, "Oyun kurgusunda değişikliğe gittik. Oyunu domine edebileceğimizi öngördük. Karşılaşma tam da istediğimiz gibi devam etti. Zargo'nun vuruşu hepimiz için çok ekstra, mutluluk verici oldu, herkesi sevince boğdu. Oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum." şeklinde konuştu.