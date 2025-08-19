18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Serkan Özbalta: "Aldığımız 1 puan umut verici"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Amedspor deplasmanında alınan 1 puanın kendileri için umut verici olduğunu belirterek, takımının oyun disiplinine sadık kaldığını vurguladı.

calendar 19 Ağustos 2025 01:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serkan Özbalta: 'Aldığımız 1 puan umut verici'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalan Erzurumspor FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımının gösterdiği mücadeleden memnuniyet duyduğunu belirten Özbalta, "Oyuncularımız maçı hiçbir anında bırakmadı, oyun disiplininden asla kopmadılar. Aldığımız 1 puan bizim için son derece mutluluk verici, ileriye umutla baktırıyor bize." ifadelerini kullandı.

Sezonun çok başında olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Önümüzde 36 maç daha var. Bu makas uzun bir makas ve biz bunu istikrarlı bir şekilde ileriye taşımak zorundayız. Aynı oyunun üzerine koyarak, geliştirerek ilerlemeliyiz. Bu köprünün altından daha çok sular akar." diyerek uzun sezon maratonuna dikkat çekti.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.