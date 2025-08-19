Serkan Özbalta: 'Aldığımız 1 puan umut verici'

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalan Erzurumspor FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Takımının gösterdiği mücadeleden memnuniyet duyduğunu belirten Özbalta, "Oyuncularımız maçı hiçbir anında bırakmadı, oyun disiplininden asla kopmadılar. Aldığımız 1 puan bizim için son derece mutluluk verici, ileriye umutla baktırıyor bize." ifadelerini kullandı.





Sezonun çok başında olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Önümüzde 36 maç daha var. Bu makas uzun bir makas ve biz bunu istikrarlı bir şekilde ileriye taşımak zorundayız. Aynı oyunun üzerine koyarak, geliştirerek ilerlemeliyiz. Bu köprünün altından daha çok sular akar." diyerek uzun sezon maratonuna dikkat çekti.