Sergio Oliveira transferinde maaş engeli

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Sergio Oliveira, Valencia'nın transfer gündeminde yer alıyor.
GALATASARAY BIRAKMAK İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan habere göre, Valencia'nın, Portekizli orta saha oyuncusu ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın Oliveira'nın transferine sıcak baktığı ve Portekizli oyuncu için çok yüksek beklentisi olmayacağı ancak Oliveira'nın Valencia'ya transferi için en büyük engelin maaş olduğu kaydedildi.
EN BÜYÜK SORUN MAAŞ
Oliveira'nın Galatasaray'da yıllık 3 milyon euro kazandığı, Valencia'nın ise 32 yaşındaki futbolcuya bu maaşı vermesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Oyuncu maaşları açısından son dönemde harcamalarını mümkün olduğunda kontrol altında tutan İspanyol ekibi için 3 milyon euro'luk maaşın ulaşılmaz olduğu vurgulandı.
Oliveira'nın adı ülkesi Portekiz'den Braga ve Santa Clara ile Süper Lig'den Eyüpspor ile anılmıştı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen deneyimli orta saha oyuncusunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY BIRAKMAK İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan habere göre, Valencia'nın, Portekizli orta saha oyuncusu ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın Oliveira'nın transferine sıcak baktığı ve Portekizli oyuncu için çok yüksek beklentisi olmayacağı ancak Oliveira'nın Valencia'ya transferi için en büyük engelin maaş olduğu kaydedildi.
EN BÜYÜK SORUN MAAŞ
Oliveira'nın Galatasaray'da yıllık 3 milyon euro kazandığı, Valencia'nın ise 32 yaşındaki futbolcuya bu maaşı vermesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Oyuncu maaşları açısından son dönemde harcamalarını mümkün olduğunda kontrol altında tutan İspanyol ekibi için 3 milyon euro'luk maaşın ulaşılmaz olduğu vurgulandı.
Oliveira'nın adı ülkesi Portekiz'den Braga ve Santa Clara ile Süper Lig'den Eyüpspor ile anılmıştı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen deneyimli orta saha oyuncusunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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