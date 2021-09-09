Sergen Yalçın, Pjanic transferini anlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Miralem Pjanic'in kendisinin karşı çıkmasına rağmen alındığı iddialarına net bir yanıt verdi.



Bosnalı oyuncuyla bizzat görüşerek transferi istediğini söyleyen teknik adam, "Pjanic'in benle alakası yoksa, oyuncuyu kim almış? Oyuncuyu bulan benim, FaceTime'da konuşan benim, getiren benim, bana rağmen mi alınmış? Öğlen FaceTime'da konuştuk. Rachid Ghezzal'ın menajerleri aradı ve söylediler. 'Şaka yapıyorsunuz' dedim. Pjanic'e ilk olarak 'Bize gelmek istiyor musun?' dedim. İnanılmaz bir elektrik aldım ve 'İstiyorum' dedi. Çok mutluydu, gelmek istediğini söyleyince, ben de 'Gel' dedim." ifadelerini kullandı.



İstemediğini söyleyenleri merak eden deneyimli hoca, "Kim söylüyor istemediğimi? Twitter'da mı? Bugün girdim, keşke girmeseydim o zaman. Bu twitter sıkıntılı. Arkadaşlar yönetecek. Ben çok sevmiyorum. Dışarıya açılmak ve fikir alışverişi yapmak istemiyoruz. Hep tetikteyiz. Bu Bloomberg gibi... Bu Uilenberg bizi biraz sıkıntıya soktu." dedi.



