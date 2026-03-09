09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Sergen Yalçın: "Pes etmek yok"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından oyuncularıyla konuştu.

calendar 09 Mart 2026 09:33
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta 90 dakika sonrası büyük üzüntü yaşandı.

Ligde en son 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar 4 ay sonra yine bir derbide hüzün yaşadı. 90 dakikanın ardından Ozan Ergün ve VAR hakemlerine ateş püsküren teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

53 yaşındaki teknik adam talebelerini sahada ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.

"ŞANSSIZLIK YAŞADIK"

Yeni kurulan bir takım olduklarını vurgulayan deneyimli Yalçın, "Kaldırın kafanızı. Pes etmek yok. İkinci yarıda rakipten daha iyiydik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek sonuç daha farklı olabilirdi. Şanssızlık yaşadık. Yenilsek bile kalan haftalarda sizden böyle mücadele etmenizi istiyorum. Artık bu maçı unutup ve önümüzdeki haftalara bakmalıyız. Beşiktaş'ta hedefler bitmez. Ligi en iyi yerde tamamlayıp Türkiye Kupası'nı camiamıza hediye etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
