Sergen Yalçın, kara kara düşünüyor!

Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül çarşamba günü 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş bu maçta statü gereği 8 oyuncusundan yararlanamayacak.



Maçın oynanması gereken tarihten sonra kadroya katılan Rıdvan Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Jota Silva Kayseri maçında görev yapamayacak.



NDİDİ 11'E GERİ DÖNÜYOR

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bu nedenden dolayı ilk 11 kurmakta sıkıntı yaşadığı öğrenildi.Kalede Mert'e görev verecek olan deneyimli çalıştırıcının savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Uduokhai ve Jurasek'ten oluşturması bekleniyor.Orta sahada Demir Ege, Ndidi ve Orkun'a şans vermeyi düşünen Yalçın'ın, hücumda ise Rashica, Rafa ve Abraham'ı oynatması bekleniyor.