Sergen Yalçın'dan Teixeira itirafı: "Gözüm tutmamıştı"

Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alex Teixeira'nın transfer hikayesini anlattı.

calendar 04 Haziran 2025 11:47
Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Teixeira itirafı: 'Gözüm tutmamıştı'
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Eski Beşiktaşlı oyuncu ve teknik direktör Sergen Yalçın Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'nın transfer hikayesini anlattı.

"BENİM GÖZÜM TUTMADI"

Yalçın "Josef de Souza bize Alex Teixeira'yı önermişti. Ben seyrettim, 'Josef, emin misin bunun iyi oyuncu olduğuna? Benim gözüm çok tutmadı' dedim. 'Çok iyi oyuncu' falan dedi. Halbuki gözümüz doğru söylemiş yani." ifadelerini kullandı.

2021-2022 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira siyah beyazlı takımda 31 maça çıkarken 4 gol atarken 1 asist üretebildi.


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