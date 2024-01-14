Sergen Yalçın: "Bir puan, üzücü!"

Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "Bir puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Bir puan, üzücü!'
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14 Ocak 2024 19:12
Son güncelleme 14 Ocak 2024 19:13
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, mücadeleden bir puanla ayrılmanın kendileri açısından üzücü olduğunu söyledi.

Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Oyunu kontrol ettiklerini ifade eden Yalçın, kazanmak adına futbolcularının sürekli pozisyon ürettiğini anlattı.

Yalçın, mücadelelerinden dolayı oyuncularına teşekkür ederek, "Bir puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu. Üç maçlık periyotta buradayız. Çok antrenman yapma fırsatımız olmadı. Daha çok maç oynayarak takımı hazırlamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş çok daha iyi oyunlar oynayarak, iyi sonuçlar almayı arzuluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yoğun maç periyodunun futbolcuları zorladığına değinen Sergen Yalçın, 17 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacakları maçı kazanmaları durumunda kupa ile ilgili bir planlama yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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