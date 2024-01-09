



74. dakikada Pendikspor savunması, Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu altıpasın içinde önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'a müdahaleyi son anda Sequeira yaptı.



85. dakikada Midtsjö'nün sol taraftan açtığı ortada topla buluşan Diaby, altıpas çizgisi üzerinde şık bir vuruş denedi ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı kurtardı.



90+5. dakikada Erdal Rakip'in hatalı pasında araya giren Emre Taşdemir, kaleciyle karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, Bahadır Öztürk topu uzaklaştırdı.



Müsabaka, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Pendik



Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Bilal Gölen



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel (Dk. 46 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 65 Emre Taşdemir), Halil Akbunar (Dk. 77 Thuram), Erencan Yardımcı



Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 88 Ufuk Akyol), Ömer Toprak, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Saric, Erdal Rakip, Bytyqi (Dk. 79 Larsson), Safuri (Dk. 63 Milosevic), Erdoğan Yeşilyurt, Buksa



Gol: Dk. 19 Bahadır Öztürk (Bitexen Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Bünyamin Balcı, Dk. 52 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 66 Erdal Rakip, Dk. 77 Leite (Bitexen Antalyaspor) Dk. 90+1 Midtsjö, Dk. 90+5 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor)



49. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sağ kanattan ceza sahası içine orta açtı. Altıpas çizgisi önünden kafa vuruşunu yapan Buksa, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.74. dakikada Pendikspor savunması, Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu altıpasın içinde önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'a müdahaleyi son anda Sequeira yaptı.85. dakikada Midtsjö'nün sol taraftan açtığı ortada topla buluşan Diaby, altıpas çizgisi üzerinde şık bir vuruş denedi ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı kurtardı.90+5. dakikada Erdal Rakip'in hatalı pasında araya giren Emre Taşdemir, kaleciyle karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, Bahadır Öztürk topu uzaklaştırdı.Müsabaka, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Antalyspor karşı karşıya geldi.Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 19. dakikada Bahadır Öztürk'ten geldi.Bu sonuçla birliktepuanını 28'e yükseltirken, Pendikspor 15 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.9. dakikada Midtsjö'nün attığı uzun pas sonrası topla buluşan Sequeira, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı kurtardı.16. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Sequeira, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı direk dibinden çeldi.Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.