09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Sergen Yalçın'a ara transferde tam yetki!

Beşiktaş'ta teknik heyet ile scout ekibi arasındaki fikir ayrılığı sonrası Başkan Serdal Adalı devreye girdi. Ara transfer döneminde tüm karar yetkisi Sergen Yalçın'a verildi.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'a ara transferde tam yetki!
Beşiktaş'ta son günlerde gündeme gelen "teknik heyet-yönetim krizi" iddialarının perde arkası netleşti.

Siyah-beyazlı kulüpte yaşanan gerginliğin temelinde, teknik ekip ile scout ekibi arasındaki transfer planlamasına yönelik fikir ayrılıklarının olduğu öğrenildi. 

Edinilen bilgilere göre, Sergen Yalçın, mevcut scout ekibiyle çalışmak istemediğini yönetime iletti. Tecrübeli teknik adamın transfer listesinde yer alan bir futbolcu hakkında verilen olumsuz rapor, iplerin kopmasına neden oldu. Yalçın'ın bundan sonraki süreçte transferlerde daha fazla söz sahibi olmak istediği belirtildi.

BAŞKAN ADALI'DAN TAM DESTEK



Başkan Serdal Adalı'nın devreye girerek süreci yatıştırdığı aktarıldı. Adalı'nın, ara transferde son kararın Yalçın'a ait olacağını, yönetimin teknik konulara müdahil olmayacağını açıkça ifade ettiği öğrenildi. Bu adımın kulüp içinde olumlu karşılandığı ve Yalçın'ın otoritesini güçlendirdiği kaydedildi.

GÖZLER DEVRE ARASINA ÇEVRİLDİ

Beşiktaş'ta devre arasına kadar oynanacak maçların yanı sıra yapılacak transferler de büyük önem taşıyor. Adalı'nın tam desteğini arkasına alan Yalçın'ın, kış transfer dönemine odaklandığı bildirildi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
