Sergen Yalçın'a ara transferde tam yetki!

Beşiktaş'ta son günlerde gündeme gelen "teknik heyet-yönetim krizi" iddialarının perde arkası netleşti.



Siyah-beyazlı kulüpte yaşanan gerginliğin temelinde, teknik ekip ile scout ekibi arasındaki transfer planlamasına yönelik fikir ayrılıklarının olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, Sergen Yalçın, mevcut scout ekibiyle çalışmak istemediğini yönetime iletti. Tecrübeli teknik adamın transfer listesinde yer alan bir futbolcu hakkında verilen olumsuz rapor, iplerin kopmasına neden oldu. Yalçın'ın bundan sonraki süreçte transferlerde daha fazla söz sahibi olmak istediği belirtildi.



BAŞKAN ADALI'DAN TAM DESTEK

Başkan Serdal Adalı'nın devreye girerek süreci yatıştırdığı aktarıldı. Adalı'nın, ara transferde son kararın Yalçın'a ait olacağını, yönetimin teknik konulara müdahil olmayacağını açıkça ifade ettiği öğrenildi. Bu adımın kulüp içinde olumlu karşılandığı ve Yalçın'ın otoritesini güçlendirdiği kaydedildi.Beşiktaş'ta devre arasına kadar oynanacak maçların yanı sıra yapılacak transferler de büyük önem taşıyor. Adalı'nın tam desteğini arkasına alan Yalçın'ın, kış transfer dönemine odaklandığı bildirildi.