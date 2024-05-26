Seren Ay Çetin, tarihi zaferin eşiğinden döndü

Profesyonel boksta İstiklal Marşı ile ünvan maçına çıkan ilk Türk sporcu olan Seren Ay Çetin, 10 raunt iyi mücadele etmesine rağmen yenilmekten kurtulamadı. WBC ve WBO horoz sıklet ünvanlarının sahibi Danimarkalı Dina Thorslund ile deplasmanda ünvan maçına çıkan Seren Ay Çetin müsabaka boyunca her taktiği denese de kendisinden daha iyi olan rakibinden dünya şampiyonluğunu alamadı.



2018 yılı Nisan ayında profesyonel boksa başlayan Seren Ay Çetin bugüne kadar 11 maç yapıp hepsini kazanmıştı. 5 kez Ukrayna'da 6 kez de Türkiye'de ringe çıkan Çetin rakiplerini 7 kez nakavt etmişti. Avusturyalı Eva Voraberger'i yenerek WBC'nin gümüş kemerini kazanan Çetin bu ünvanını İspanyol Mary Romero karşısında da korumuştu.



Serdar Avcı'nın menajerliğini ve promotörlüğünü yaptığı Çetin'in 12. maçında ise rakibi WBC ve WBO horoz sıklet ünvanlarının sahibi Danimarkalı Dina Thorslund oldu. 21 maçta 21 galibiyetle göz kamaştıran dünya şampiyonu Dina Thorslund rakiplerini 9 kez nakavt etmişti. Dünyada tanınan en büyük 4 federasyondan ikisi olan WBC ve WBO'nun 1 numarası olan Danimarkalı sporcu ülkesinin başkenti Kopenhag'da 22. maçında Seran Ay Çetin ile ringe çıktı. Royal Arena'da dün gece oynanan zorlu maçta 10 raunt süren mücadelenin ardından kazanan Dina olurken, Seren Ay kariyerindeki ilk yenilgisini aldı.



"DÜNYA ŞAMPİYONU OLUNCAYA KADAR ASLA PES ETMEYECEĞİZ"



Hakem puanlamasıyla 3 raundu Seren Ay, 7 raundu Dina'nın kazandığı maçın ardından konuşan Seren Ay Çetin ve antrenörü Serdar Avcı, ''Sonuna kadar elimizden gelen her şeyi yaptık, çok iyi ve izleyenlere keyif veren bir mücadele oldu ama kabul etmeliyiz ki rakibimiz daha iyiydi. O gerçek bir şampiyon. Dünyanın tanıdığı en büyük dört federasyondan ikisinin altın kemerini elinde bulunduran Dina bunu hak ettiğini, gerçek bir şampiyon olduğunu bizim maçta da gösterdi. Biz de çok iyiydik ama gücümüz yetmedi. Bu sonuçla pes etmeyeceğiz, mutlaka ve mutlaka o dünya şampiyonluğu kemerini almak için çalışmaya devam edeceğiz. Eksiklerimizi bu maçta gördük, onların üzerine çalışıp daha iyi hazırlanıp şampiyonluk kemerini ülkemize kazandırmak için pes etmeden hiç yılmadan çalışacağız" şeklinde konuştular.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU