Şeref Eroğlu: 'Türk güreşinin şahlanışını engelleyemeyecekler'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Sırbistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda bazı hakemlerin kasıtlı kararlar vererek alacakları madalyaların önüne geçtiğini ifade etti.



Şampiyonada 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu'nun altın madalya kazandığı kadınlar mücadelesinin tamamlanmasının ardından milli takım sporcuları ve teknik heyetle birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Başkan Eroğlu, soru üzerine hakem kararlarını değerlendirdi.



"Hakem hatası değil hakem kastı var." diyen Eroğlu, Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic'le konuyu görüştüklerini aktararak şunları söyledi:



"Adem Burak Uzun ve Burhan Akbudak'ın maçından sonra itiraz dilekçemizi verdik. Sayın Nenad Lalovic ile özel bir görüşme yaptık, bütün sıkıntıları anlattık. Sayın Başkan ve ekibi gerçekten dünya güreşini bir yere getirdiler, bunu takdirle karşılıyorum, ama hala birileri onları ayağından aşağıya çekmeye çalışıyor. Özellikle bazı hakemler, bunu açıkça söylüyorum, yanlışlıkla değil bilerek isteyerek kasten yaptılar, Burhan'ımızın altın madalyasını aldılar finalde karşı tarafa verdiler. Adem Burak Uzun... 5 günden beri bu salonda maç yönetiliyor, bir tane maç yok ki 6 dakika bir sporcu rakibini gezdirsin ona bir pasif de verdirmesin, bunun da itirazını yaptık. Burhan'ın maçında da biz 5-3 galibiz, burhanın pasif kalıp da yere yatacak bir nedeni yok. 40 saniyede 2 tane pasif verip yere yatırdıkları bir sporcu da yok. Ama ne yaparsa yapsınlar Türk güreşinin şahlanışını asla engelleyemeyecekler. Biz gün gelecek bu çocuklarla hakemleri de yeneceğiz. Bunu defalarca yaptık. Bir kere daha onlara göstermekten mutlu oluruz."



"Buse Türk güreşinde 60. dünya şampiyonu oldu"



Tüm sporcularıyla gurur duyduğunu dile getiren Başkan Şeref Eroğlu, iyi bir takım olduklarını ve birlikte başardıklarını vurguladı.



Kadın Milli Güreş Takımı'nı tebrik eden Eroğlu, "Ne kadar sevinsek övünsek az. Bütün sporcularımla gurur duyuyorum. Biz bir takımız. Bu işi de birlikte başardık. Bu enerji, sinerji çok önemli. Buse Çavuşoğlu, Türk güreşinde 60. dünya şampiyonu olarak adını güreş tarihine altın harfle yazdırmış bir sporcumuz. Bronz maçlarımız vardı 3 tane maalesef onları kaybettik. Onlar da olsaydı çok güzel olacaktı. Güreş tarihindeki 201. madalyamız. Geçen yıldan beri verilmiş bir emek var." diye konuştu.



Sakatlığı nedeniyle Dünya Şampiyonası'na katılamayan Yasemin Adar'a geçmiş olsun dileğini ileten Başkan Eroğlu, "Yasemin de olsaydı bugün belki de ikinci altın madalyayı konuşuyor alabilirdik. Güzel mücadele oldu. Başta teknik direktörümüz, hocalarımız, tüm sağlık ekibimiz. kondisyonerlerimiz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emek verdiler, bunu birlikte başardık. Amaç 2024 Paris Olimpiyat Oyunları. Kadın güreşinde uzun yıllar sonra 2 kotamız oldu. Güzel bir başlangıç, inşallah kotaların sayısı çoğalacak. Yasemin kaptan da geldiği zaman önümüzdeki maçlara bakacağız. Hedef bu saatten sonra şubat ayındaki Avrupa şampiyonası. Bir dinlenelim, bir kendimize gelelim çocuklarla yılın muhasebesini bir yapalım, tekrar mücadeleye devam edeceğiz. Amaç Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize altın madalya ve madalyalar kazandırmak." ifadelerini kullandı.



"Rıza inşallah 6'ncı altın madalyayı alacak"



Grekoromen stil 130 kiloda bugün final maçına çıkacak Rıza Kayaalp'in Türk güreşi için önemini dile getiren Şeref Eroğlu, şöyle devam etti:



"Kaptan her zaman olduğu gibi, bizim amiral gemimizin kaptanı. Onunla ne kadar övünsek az. Eğer Türk güreşi bugün bir yerlere gelmişse kamuoyunda dikkat çekiyorsa, milletimiz tarafından sevilip sayılıyorsa bu şüphesiz ki Rıza Kayaalp gibi gerçekten bir efsane, 12 Avrupa şampiyonu, 5 dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi, benim gibi üçüncüsü iki defa... Şimdi Rıza bildiğiniz gibi geçen yıl Türk güreş tarihinde olmayan bir işi başardı, 5. defa dünya şampiyonu olan tek Türk unvanını cebine koymuştu. İnşallah 6'ncı altın madalyasını alacak. Rıza'nın rakibi kendisi oldu. Kendi kendisiyle yarışan bir efsane. Milletim ve güreş ailem adına minnettarım. İyi ki var, yine maçı alacak. Bayrakla turunu atacak. Yolu açık olsun, kazasız belasız ikinci altın madalyaya diyorum."



Birlik ve beraberlik ortamına dikkati çeken Eroğlu, "Yola çıkarken, 'Türk güreşini güreşçiler yönetecek.' diyerek yola çıkmıştık. 'Ben değil biz' diyen bir Türk güreşçinin dünyada başaramayacağı iş yok. Türk güreşi Türk sporunun dünyadaki sancaktarı, sancağı. Herkes ter akıtıyor, emek veriyor. Başarılı olsun olmasınlar ben bütün ekibimle gurur duyuyorum. İyi ki varlar, onlar beni diri tutuyorlar, bana her zaman omuz veriyorlar, destek oluyorlar. Biz bu işi birlikte başarmaya devam edeceğiz. Her şey Türkiye için." şeklinde konuştu.



Eroğlu'nun ardından görüşlerini dile getiren Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman da büyük bir emeğin ortaya konulduğunu vurgulayarak, "Başkanım güzel bir şey söyledi. Ben değil biziz, biz bir ekibiz. Ekibimle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.