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Nelsson'un kaderi kampa bağlı

Galatasaray'a geri dönecek olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un geleceği, kamptaki performansına bağlı olacak.

calendar 06 Haziran 2025 11:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Nelsson'un kaderi kampa bağlı
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Victor Nelsson, Roma'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, 26 yaşındaki oyuncunun 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Nelsson, ilk etapta Galatasaray'la sezon başı kampa katılmaya hazırlanıyor.

Nelsson'un istekli bir görüntü çizmesi ve Galatasaray'da devam etmek istemesi halinde kalması yönünde karar alınacak.

Danimarkalı yıldız, Roma'da 6 maça çıktı. 


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