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Salih Özcan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Salih Özcan, ABD ve Meksika ile yapılacak özel maçlar öncesi aday kadrodan çıkarıldı.

calendar 05 Haziran 2025 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Salih Özcan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
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Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."


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