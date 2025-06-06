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Indiana Pacers'tan tarihi geri dönüş

2025 NBA Finalleri heyecanı bu sabaha karşı başladı. Serinin ilk maçında Oklahoma City Thunder evinde Indiana Pacers'ı ağırladı. Nefes kesen maçı Indiana kazandı.

calendar 06 Haziran 2025 09:28
Fotoğraf: NBA.com
Indiana Pacers'tan tarihi geri dönüş
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2025 NBA Finalleri heyecanı başlarken seriye hızlı bir başlangıç yapıldı. Oklahoma City Thunder evinde Indiana Pacers'ı ağırladı.

Maç boyunca Pacers geride olan taraf oldu. 24 top kaybıyla bu sezonki en yüksek top kaybına ulaşan Pacers yine de kazanmasını bildi. Pacers, Tyrese Haliburton'ın son saniyede attığı şutla 111-110 galip geldi ve serinin ilk maçını kazandı.

Pacers, NBA final serisi tarihinde son 3 dakikaya 9 veya daha fazla sayı farkıyla geride girip kazanan ilk takım oldu. Pacers ayrıca, 1998'den bu yana bir serinin deplasman maçında 15 sayı farktan geri dönebilen ilk takım olmayı da başardı.


Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribaund ile takımın en skoreri olurken Tyrese Haliburton 14 sayı, 10 ribaund ve 6 asist yaptı. Obi Toppin 17 sayı, Myles Turner ise 15 sayı kaydetti. Andrew Nembhard 14 sayıyla tamamlarken Aaron Nesmith 10 sayı, 12 ribaund ile bitirdi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayılık performansı yeterli olmadı. Jalen Williams 17 sayı, 6 asist ile oynarken Lu Dort 15 sayı attı. Alex Caruso 11 sayı, Chet Holmgren 6 sayı kaydetti. 


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