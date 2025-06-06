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Beşiktaş'ta strateji değişti: Yıldızlar gelsin!

Takımın sezonu dördüncü bitirmesi üzerine taraftarı ve camiayı heyecanlandıracak iki büyük transferin yapılmasına karar verildi.

calendar 06 Haziran 2025 10:41
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta strateji değişti: Yıldızlar gelsin!
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"Beşiktaş'a ömrümden, zamanımdan, cebimden vermeye devam edeceğim" diyen Başkan Serdal Adalı, transferde plan değiştirdi. Solskjaer'le daha önce varılan ortak karara göre dengeli bir kadro kuracaklarını açıklayan siyah beyazlıların patronu şimdi ise bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Puan sıralamasında sezonun dördüncü tamamlanmasının ardından taraftarı ve camiayı heyecanlandıracak, takımdaki diğer oyuncuları da hırslandıracak transferlere ihtiyaç olduğu konusunda yönetim olarak fikir birliğine varıldı.

GRAF DEVAM EDECEK


Başkan Adalı bu doğrultuda iki önemli transfer için kurmaylarını görevlendirdi. Yapılacak transferlerin sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ses getirecek türden olacağı öğrenildi. Yine bu transferlerin gerçekleşebilmesi için öncelikle kadroda düşünülmeyen oyuncuların gönderilmesi gerekecek.

Transfer planlamasındaki bu değişiklikler scout şefi Eduard Graf'ı etkilemeyecek. Kartal'ın Avrupa'daki yetenek avcısı olan Graf, yıldız potansiyelli genç oyuncuları siyah beyazlılara kazandırmak için çalışmalarına devam edecek. 


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