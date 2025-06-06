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Avrupa'da Min-Jae Kim kapışması: 5 dev peşinde

Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Min-Jae Kim'in transferiyle 5 Avrupa devi ilgileniyor.

calendar 06 Haziran 2025 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Avrupa'da Min-Jae Kim kapışması: 5 dev peşinde
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2022 yazında Avrupa'ya Fenerbahçe formasıyla adım atan ve 1 sezon sonra transfer olan Min-Jae Kim, Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.

Bayern Münih'teki geleceği belirsiz olan ve ayrılması beklenen Güney Koreli stopere birçok kulüp talip oldu. Paris Saint-Germain başta olmak üzere Liverpool, Newcastle, Chelsea ve Milan Min-Jae'nin transfer durumunu takip altına altı.

Ayağa pas yapabilmesi, hızlı olması ve fiziğiyle dikkat çeken Min-Jae Kim'in en büyük talibinin PSG olduğu öğrenildi.


MIN-JAE'NİN BONSERVİSİ

Tüm kulüpler için transferdeki en büyük engellerden biri Kim'in 9 milyon Euro civarında olan maaşı...

Alman devi Bayern Münih ise 50 milyon Euro bonservisle aldığı Kim için 35 milyon Euro bonservis bedel ibelirledi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Bayern Münih'te 43 maçta süre bulan Güney Koreli savunma oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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