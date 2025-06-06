Avrupa'da Min-Jae Kim kapışması: 5 dev peşinde

2022 yazında Avrupa'ya Fenerbahçe formasıyla adım atan ve 1 sezon sonra transfer olan Min-Jae Kim, Avrupa'nın birçok kulübünü peşine taktı.Bayern Münih'teki geleceği belirsiz olan ve ayrılması beklenen Güney Koreli stopere birçok kulüp talip oldu. Paris Saint-Germain başta olmak üzere Liverpool, Newcastle, Chelsea ve Milan Min-Jae'nin transfer durumunu takip altına altı.Ayağa pas yapabilmesi, hızlı olması ve fiziğiyle dikkat çeken Min-Jae Kim'in en büyük talibinin PSG olduğu öğrenildi.Tüm kulüpler için transferdeki en büyük engellerden biri Kim'in 9 milyon Euro civarında olan maaşı...Alman devi Bayern Münih ise 50 milyon Euro bonservisle aldığı Kim için 35 milyon Euro bonservis bedel ibelirledi.Geride kalan sezonda Bayern Münih'te 43 maçta süre bulan Güney Koreli savunma oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.