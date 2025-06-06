Hücum hattını en az bir kanat oyuncusuyla güçlendirecek Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Wesley oldu.
TEMASA GEÇİLDİ
Brezilya'nın yükselen yıldızlarından olarak 18 milyon Euro'ya geçen yaz Corinthians'tan Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olan sambacının kiralanması için temasa geçildi.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Körfez'de aradığını bulamayan 20 yaşındaki oyuncu Avrupa'da oynamak istiyor. Bu oyuncuya farklı talipler de bulunuyor. Beşiktaş da satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle masada.
PERFORMANSI
Wesley, Al Nassr'da 22 maçta 1 gol ve 3 asiste imza attı. [Nefes]
TEMASA GEÇİLDİ
Brezilya'nın yükselen yıldızlarından olarak 18 milyon Euro'ya geçen yaz Corinthians'tan Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olan sambacının kiralanması için temasa geçildi.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Körfez'de aradığını bulamayan 20 yaşındaki oyuncu Avrupa'da oynamak istiyor. Bu oyuncuya farklı talipler de bulunuyor. Beşiktaş da satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle masada.
PERFORMANSI
Wesley, Al Nassr'da 22 maçta 1 gol ve 3 asiste imza attı. [Nefes]
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