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Beşiktaş'tan Wesley operasyonu!

Beşiktaş, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ın genç yıldızı için devrede.

calendar 06 Haziran 2025 13:56
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Wesley operasyonu!
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Hücum hattını en az bir kanat oyuncusuyla güçlendirecek Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Wesley oldu.

TEMASA GEÇİLDİ

Brezilya'nın yükselen yıldızlarından olarak 18 milyon Euro'ya geçen yaz Corinthians'tan Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olan sambacının kiralanması için temasa geçildi.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Körfez'de aradığını bulamayan 20 yaşındaki oyuncu Avrupa'da oynamak istiyor. Bu oyuncuya farklı talipler de bulunuyor. Beşiktaş da satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle masada.

PERFORMANSI

Wesley, Al Nassr'da 22 maçta 1 gol ve 3 asiste imza attı. [Nefes] 


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