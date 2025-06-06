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Acun Ilıcalı'dan Semih Kılıçsoy hamlesi!

Beşiktaş'ın genç forveti için İngiltere Championship ekiplerinden Hull City harekete geçti.

calendar 06 Haziran 2025 11:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'dan Semih Kılıçsoy hamlesi!
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Semih Kılıçsoy'un 1 dönem yurt dışında kiralık oynamasının faydalı olacağı yönünde görüşmeler yaptık. Kılıçsoy'la ilgili ilgilenen takımlar var. Semih'i satmak istemiyoruz" açıklamasını yapmıştı. İlgilenen kulüpler arasından birisinin belli olduğu öğrenildi.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI TEKLİF YAPACAK

Bu kulüplerden birinin İngiltere Championship takımlarından Hull City olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Siyah-Beyazlı Yönetimle masaya oturacağı ve resmi teklifini ileteceği öğrenildi.


PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol atarken 6 asiste imza attı. 


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