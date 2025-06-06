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Fenerbahçe Medicana, Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana, milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattı.

calendar 06 Haziran 2025 15:29
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana, Mirza Lagumdzija'yı kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.

2018-2019 sezonunda Arkas Spor ile profesyonel kariyerine başlayan Mirza Lagumdzija, sonrasında Halkbank forması giydi.

Fenerbahçe Medicana, geride kalan günlerde Lagumdzija kardeşlerden Adis Lagumdzija'yı da kadrosuna kattığını açıklamıştı.


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