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Fenerbahçe'de kanada Samuray: Maeda!

İskoç takımında bu sezon 33 gol atan ve Fenerbahçe'nin radarında olan Japon futbolcu el yakıyor. Celtic, Maeda için en az 25 milyon Sterlin talep ediyor. Tottenham da devrede ama sarı-lacivertliler, bu transferi bitirmede çok kararlı.

calendar 06 Haziran 2025 11:07
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de kanada Samuray: Maeda!
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Fenerbahçe, satın alma opsiyonunu kullanmadığı Allan Saint-Maximin'in boşluğunu İskoçya şampiyonu Celtic'in yıldızı Daizen Maeda ile doldurmaya çalışıyor.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon attığı 33 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Celtic'in 1977-78 sezonundan bu yana en çok gol atan oyuncusu olarak tarihe geçerken, İskoçya'nın Yılın Oyuncusu ödülünü de aldı.

İSKOÇLAR 25 MİLYON İSTİYOR


Yalnız bu transfer F.Bahçe'ye çok pahalıya patlayabilir. Zira İskoç kulübü yöneticileri, sarı-lacivertli kulüple pazarlıklara 25 milyon Sterlin'den başladı.

Tottenham'ın da Japon sol kanat oyuncusuna talip olması F.Bahçe'nin işini biraz daha zorlaştırdı. Ancak sarı-lacivertli yönetim, Daizen Maeda'yı F.Bahçe'ye kazandırma konusunda tüm kozlarını oynayacak.

PERFORMANSI 

51 maçta forma giyen Japon yıldız, 33 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 


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