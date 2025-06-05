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Manchester United'tan sürpriz hamle: Emiliano Martinez

Kaleci krizi yaşayan Manchester United'da, Emiliano Martinez tekrar gündeme geldi.

calendar 05 Haziran 2025 19:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'tan sürpriz hamle: Emiliano Martinez
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Andre Onana ve Altay Bayındır'a güvenmeyen Amorim, Arjantin milli takımının kalecisi Emiliano Martinez'i kadrosunda görmek istiyor.

Manchester United'ın yaz transfer döneminde Emiliano Martinez için devreye girmesi bekleniyor. 32 yaşındaki kaleci, Aralık ayında ikinci kez "FIFA Yılın En İyi Kalecisi" seçilmişti ve bu sezon Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar yükselme başarısı gösterdi.

Arjantin Milli Takımı kampında geleceğiyle ilgili konuşan tecrübeli file bekçisi, "Şu anda sadece milli takım için buradayım, başka bir şeyi düşünmüyorum. Transfer dönemi yeni başladı, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kötü bir sezon geçiren ve ligi 15. sırada tamamlayarak son 35 yılda sadece ikinci kez Avrupa kupalarına katılma hakkını kaybeden United'da, kaleci krizi damga vurdu.
Sezon boyunca yaptığı kritik hatalarla dikkat çeken Onana, özellikle UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon maçında yaptığı iki büyük hata ile camiada tepki topladı.


Söz konusu maç öncesinde Lyon'un eski United'lı oyuncusu Nemanja Matic ile sözlü atışmaya giren Onana, "Lyon iyi bir takım ama biz onlardan iyiyiz" açıklaması yapmıştı. Matic ise bu sözlere "Manchester United tarihinin en kötü kalecilerinden biri" diyerek karşılık verdi. Lyon maçında yediği goller sonrası Onana, Fransız taraftarlarca protesto edildi.

Onana'nın düşüşü sonrası kaleyi devralan milli kalecimiz Altay Bayındır da Newcastle karşısında 4-1'lik yenilgide büyük bir hata yaparak Amorim'e güven vermedi.

AMORİM, EMİ MARTİNEZ'İ DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Manchester United'ın, sezonun ikinci yarısı öncesinde kaleci takviyesi için Aston Villa'nın yıldız ismi Emiliano Martinez ile ilgilendiği ortaya çıktı. Arjantin basınından TyC Sports kaynaklı haberlere göre, Ocak ayında Arjantinli kaleci için Villa ile temas kurulsa da, son anda Andre Onana'ya güvenme kararı alındı.


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