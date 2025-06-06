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Galatasaray: "Adios amigo!"

Alvaro Morata'nın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını çocuğunu bahane ederek terk etmesinin sır perdesi aralandı. Kutlamalar sırasında Icardi ile tartışmaya giren Morata'nın tavırları takım arkadaşlarını da rahatsız edince yol ayrımına karar verildi.

calendar 06 Haziran 2025 10:08
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray: 'Adios amigo!'
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Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını terk etmesinin sır perdesi aralanıyor.

İspanyol futbolcunun çocuğu korktuğu için sahneye çıkmadığı ve Yenikapı'yı erken terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak olayın çok başka boyutları olduğu ortaya çıktı.

BASİT BİR ESPRİDEN TARTIŞMAYA


Morata'yı sarı-kırmızılı takımdan kopma noktasına getiren olayın diğer aktörünün Mauro Icardi olduğu öne sürüldü. İddialara göre, Arjantinli yıldız, espri yaptı. Morata da bu espriyi yanlış anladı.

Basit bir espri yüzündün Icardi ile Morata arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Torreira araya girdi ama gerginliği düşüremedi. İspanyol futbolcunun tavırları, diğer futbolcuların da keyfini kaçırdı.

AYRILIK BEKLENİYOR

Milan'dan satın alma opsiyonuyla 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata'nın Galatasaray'da kalması beklenmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da "Santrfor alacağız" diyerek Morata'nın ayrılığı konusunda ipucu vermişti. 

 

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