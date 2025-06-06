Galatasaray: 'Adios amigo!'

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarını terk etmesinin sır perdesi aralanıyor.
İspanyol futbolcunun çocuğu korktuğu için sahneye çıkmadığı ve Yenikapı'yı erken terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak olayın çok başka boyutları olduğu ortaya çıktı.
BASİT BİR ESPRİDEN TARTIŞMAYA
Morata'yı sarı-kırmızılı takımdan kopma noktasına getiren olayın diğer aktörünün Mauro Icardi olduğu öne sürüldü. İddialara göre, Arjantinli yıldız, espri yaptı. Morata da bu espriyi yanlış anladı.
Basit bir espri yüzündün Icardi ile Morata arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Torreira araya girdi ama gerginliği düşüremedi. İspanyol futbolcunun tavırları, diğer futbolcuların da keyfini kaçırdı.
AYRILIK BEKLENİYOR
Milan'dan satın alma opsiyonuyla 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata'nın Galatasaray'da kalması beklenmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da "Santrfor alacağız" diyerek Morata'nın ayrılığı konusunda ipucu vermişti.
İspanyol futbolcunun çocuğu korktuğu için sahneye çıkmadığı ve Yenikapı'yı erken terk ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak olayın çok başka boyutları olduğu ortaya çıktı.
BASİT BİR ESPRİDEN TARTIŞMAYA
Morata'yı sarı-kırmızılı takımdan kopma noktasına getiren olayın diğer aktörünün Mauro Icardi olduğu öne sürüldü. İddialara göre, Arjantinli yıldız, espri yaptı. Morata da bu espriyi yanlış anladı.
Basit bir espri yüzündün Icardi ile Morata arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Torreira araya girdi ama gerginliği düşüremedi. İspanyol futbolcunun tavırları, diğer futbolcuların da keyfini kaçırdı.
AYRILIK BEKLENİYOR
Milan'dan satın alma opsiyonuyla 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata'nın Galatasaray'da kalması beklenmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da "Santrfor alacağız" diyerek Morata'nın ayrılığı konusunda ipucu vermişti.
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