Arefe günü Ptt açık mı? Yarın Ptt kargolar yarım gün mü?

Kurban Bayramı'nda özellikle PTT'de işlem yapacak vatandaşlar da kurumun açık mı, kapalı mı olduğu konusunda araştırma yapmaya başladı.



Kamu kurumlarında arefe gününde yarım gün çalışma sistemi devreye girer. Özel sektörde ise farklılık yaşayabilir. İşte arefe günü PTT ve kargoların çalışma durumu...



AREFE GÜNÜ PTT KARGOLAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?



5 Haziran Perşembe günü arefe gününde PTT çalışma saatleri merak konusu haline geldi. Yarın yarım gün tatildir. Bu sebeple arefe günü PTT kargo kesin olarak yarım gün hizmet verecek.



Bazı kargo firmaları yarım gün açık olurken bazılarıysa tam gün de çalışabiliyor. Arefe günü kargo şirketlerinin çalışma durumu daha net öğrenmek için şubeleri arayabilirsiniz.



KURBAN BAYRAMI'NDA KARGO FİRMALARI AÇIK MI?



Kurban Bayramı bu sene 6-7-8-9 Haziran günlerinde gerçekleşecek. Resmi tatil olan şu günlerde kargo firmaları kapalı olacak ve kargo gelmeyecektir.



Kargolar 10 Haziran Salı günü itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecektir.

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