Fenerbahçe sözleşmesini uzattı: Wilbekin

Fenerbahçe Beko, iç transfer harekatına devam ediyor.
Dış transferde Vasilije Micic ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Fenerbahçe, iç transferde ise Scottie Wilbekin ile el sıkıştı.
Chema de Lucas'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonu sakatlığı sebebiyle ilk maçtan kapatan Scottie Wilbekin, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
Maaşında çok büyük indirime giden Wilbekin, 900 bin Euro'dan 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
2015'ten bu yana EuroLeague'de boy gösterne Wilbekin, oynadığı 242 maçta 13.1 sayı, 3.3 asist ve 2 ribaund ortalamaları yakaladı.
Dış transferde Vasilije Micic ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Fenerbahçe, iç transferde ise Scottie Wilbekin ile el sıkıştı.
Chema de Lucas'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonu sakatlığı sebebiyle ilk maçtan kapatan Scottie Wilbekin, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.
Maaşında çok büyük indirime giden Wilbekin, 900 bin Euro'dan 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
2015'ten bu yana EuroLeague'de boy gösterne Wilbekin, oynadığı 242 maçta 13.1 sayı, 3.3 asist ve 2 ribaund ortalamaları yakaladı.
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