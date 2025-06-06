Fenerbahçe sözleşmesini uzattı: Wilbekin

Fenerbahçe Beko, iç transfer harekatına devam ediyor.



Dış transferde Vasilije Micic ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Fenerbahçe, iç transferde ise Scottie Wilbekin ile el sıkıştı.



Chema de Lucas'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonu sakatlığı sebebiyle ilk maçtan kapatan Scottie Wilbekin, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.



Maaşında çok büyük indirime giden Wilbekin, 900 bin Euro'dan 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.



2015'ten bu yana EuroLeague'de boy gösterne Wilbekin, oynadığı 242 maçta 13.1 sayı, 3.3 asist ve 2 ribaund ortalamaları yakaladı.



