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Fenerbahçe sözleşmesini uzattı: Wilbekin

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 06 Haziran 2025 14:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe sözleşmesini uzattı: Wilbekin
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Fenerbahçe Beko, iç transfer harekatına devam ediyor.

Dış transferde Vasilije Micic ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Fenerbahçe, iç transferde ise Scottie Wilbekin ile el sıkıştı.

Chema de Lucas'ın haberine göre; geçtiğimiz sezonu sakatlığı sebebiyle ilk maçtan kapatan Scottie Wilbekin, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

Maaşında çok büyük indirime giden Wilbekin, 900 bin Euro'dan 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

2015'ten bu yana EuroLeague'de boy gösterne Wilbekin, oynadığı 242 maçta 13.1 sayı, 3.3 asist ve 2 ribaund ortalamaları yakaladı.


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