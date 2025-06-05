05 Haziran
İspanya-Fransa
2-049'
05 Haziran
Avustralya-Japonya
1-0
05 Haziran
Endonezya-Çin
1-0
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
0-2
05 Haziran
Umman-Ürdün
0-3
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
0-0
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
0-186'
05 Haziran
Irak-Güney Kore
0-289'
05 Haziran
Katar-İran
1-087'
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Hikmet Karaman, Zimbru ile yollarını ayırdı

Zimbru Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Moldova ekibindeki görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

calendar 05 Haziran 2025 21:45 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 21:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hikmet Karaman, Zimbru ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Zimbru Teknik Direktörü Hikmet Karaman, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, kararını kamuoyuyla paylaşarak Moldova ekibindeki görev süresini noktaladığını duyurdu.

Karaman'ın ayrılık nedeni ve yeni rotasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hikmet Karaman X heabından yayınladığı veda mesajında,

"Sevgili Zimbru Ailesi,


Birlikte çıktığımız yolculuğun sonuna geldik.

Bu kulüpte geçirdiğim süre boyunca hem saha içinde hem de saha dışında çok değerli deneyimler kazandım. Birlikte savaştık, birlikte kutladık, birlikte hayal kırıklığı yaşadık ama hepsinden önemlisi, biz her zaman büyük bir aileydik.

Bu süreçte bana duydukları güven ve verdikleri destek için yönetim kuruluna, teknik ekibe, takım kaptanlarına ve oyuncularıma içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, hiç eksilmeyen tutkularıyla bizi sürekli cesaretlendiren taraftarlarımıza da en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Zimbru ile geçirdiğim bu dönem kariyerimde unutulmaz bir bölüm olarak kalacak.

Şimdi, sayfayı çevirme ve yeni bir bölüme başlama zamanı...

Zimbru her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak ve kulübe Şampiyonluk Turu'nda ve önümüzdeki Avrupa müsabakalarında en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.