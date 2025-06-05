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Netflix Zam Haziran 2025: Netflix üyelik ücreti, paketleri ne kadar? | Netflix aylık üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Haber Tarihi: 05 Haziran 2025 10:18 -
Güncelleme Tarihi:
05 Haziran 2025 10:18
Netflix Zam Haziran 2025: Netflix üyelik ücreti, paketleri ne kadar? | Netflix aylık üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Netflix, yakında reklamsız abonelik fiyatlarını artıracak. Hollywood oyuncularının grevinin ardından şirket, abonelik ücretlerini artırmayı düşünüyor.Dünya çapında 193 milyonu aşkın abonesi bulunan Netflix dijital platformu abonelerine kötü haber. Farklı paket seçenekleri bulunan platformun her paket için farklı bir fiyatlandırması mevcut. 2025 yılı fiyatları için de güncelleme yapan Netflix 1 ay ücretsiz abonelik avantajını da kaldırdı. 2023 Netflix paket fiyatları? Netflix üyelik ücreti 2025? Netflix Üyelik Ücreti 2023 2025 TL? Detayları sizler için derledik…
Önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix'ten, Türkiye'deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi.Abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26'lık bir artış yapıldı.Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.
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NETFLIX ÜYELIK ÜCRETI, PAKETLERI NE KADAR? Netflix Türkiye abonelik ücretleri 2025 yılı haziran ayı itibariyle şu şekilde güncellendi: Netflix Türkiye ücretlerini artırdı. Online olarak video izlemek isteyenler temel paketi 189.99 liraya, standart paketi 289.99 liraya, premium paketi ise 379.99 liraya satın alacak.Böylece fiyatlara yüzde 26.66 oranında zam yapılmış oldu. Şirket belli periyotlarda fiyatlarını artırıyor.
NETFLİX NEDİR?
Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor. NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?
Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.
Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?
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