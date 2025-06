Netflix Zam Haziran 2025: Netflix üyelik ücreti, paketleri ne kadar? | Netflix aylık üyelik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix'ten, Türkiye'deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi.

Abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26'lık bir artış yapıldı.

Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.

Netflix Türkiye ücretlerini artırdı. Online olarak video izlemek isteyenler temel paketi 189.99 liraya, standart paketi 289.99 liraya, premium paketi ise 379.99 liraya satın alacak.

Böylece fiyatlara yüzde 26.66 oranında zam yapılmış oldu. Şirket belli periyotlarda fiyatlarını artırıyor.

Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?