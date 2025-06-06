G.Saray'dan F.Bahçe'ye: 'Bileğimizi öpsünler'

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e açıklamalarda bulundu.
Yazgan'ın sözlerinden öne çıkanlar:
* Rakibimize sezon boyunca 56 tane sarı kartın verilmediğini görüyoruz. Fenerbahçe tabii, en kıymetli rakiplerimizden biri, adını söylemekten imtina etmem. Direkt 7 kırmızı kart gösterilmemiş. 9'a yakın da çift sarı karttan atılması gereken oyuncuları vardı.
* Yapı kelimesi bana komik geliyor. Tüm Türk halkına da komik geliyordur.
* 19. hafta sonuna kadar yerli VAR hakemleri vardı. Bu süreçte Galatasaray'ın maçlarında 10 kez VAR müdahale etmiş, 3'ünde lehine 7'sinde aleyhine müdahale etmiş. Fenerbahçe'nin lehine 5 tane VAR müdahalesi, aleyhine 4 tane müdahale var. Yabancı VAR'dan sonra, 20. haftadan itibaren Galatasaray'ın lehine 11 defa müdahale etmiş, aleyhine 5 defa. Fenerbahçe'de ise lehine 6 defa, aleyhine 7 defa... Fenerbahçe'de kafa kafaya gitmiş, bizde ise 11'e 5 gibi bir rakama gelmiş. Yabancı VAR geldikten sonra lehimize 7, rakiplerimize ise 1 tane penaltı verilmiş.
* Acun Bey'in açıklamalarını izledim, Türk sporu adına üzüldüm. Konuşmaları, geçtiğimiz sezonda beslendikleri gerginliği önümüzdeki sezona taşıyacaklarının fragmanıydı. Galatasaray adına memnun oldum, senelerdir aynı noktada milim ilerlemeden devam ediyorlar.
* Acun Bey'e tavsiyem, kendileri karanlıkta kaybolabilirler ama halkımızı o karanlığın içine çekmeye çalışmasınlar.
* Bu kadar yıldız olan Osimhen'e onlarca teklif vardır. Kendi dengemizi, matematiği bozmadan arkadaşlar gerekeni yapacaktır.
* Mourinho ile ilgili bir takım söylemlerinden ötürü sene içinde tespitlerimi yaptım. Bir Türk insanı olarak yaptım. Sözlerimin arkasındayım. Hiç kimsenin buraya gelip de Türk insanına, Türk hakemine... Eleştirmek ayrı bir şey, hor görmesini doğru bulmuyorum.
İŞTE ERAY YAZGAN'IN AÇIKLAMALARI
"Bizim iki müzemiz var. Biri stadyumun içinde, diğeri Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi karşısındaki Tüm Galatasaray Derneği'nde. Burada 774 tane kupa var. Her gün yenileri geliyor. 3 binin üzerindeki kupa lisenin karşısında."
"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK ETTİK, TAKDİR EDİLMEDİ"
"Bu sene 3. senem yönetim kurulunda, genel sekreterlikte. Bu sene en zoruydu, rahatlıkla söyleyebilirim. Sezona biz Süper Kupa finaliyle başladık, hoş olmayan bir mağlubiyet aldık. O gün yeterince fark edilmemesine çok üzüldüm, alkışlanmamasına çok üzüldüğüm bir şey vardı. Galatasaray sahada kalıp, 5-0'lık can sıkıcı yenilgiden sonra bile sahada kaldı, ellerine sıkarak oradan ayrıldı. Kıymetli bir davranıştı. Türk sporunda görmek istediğimiz bir hareketti. Yeterince takdir edilmedi."
"KIRILMA MAÇI KONYA MAÇI; ÇÜNKÜ..."
"Bu sezon kırılma maçımız, Konyaspor ile içeride berabere kaldığımız maçtı ligde. O maçı kazansaydık lider olacaktık, Fenerbahçe ile eşleşemeyecektik. Ne mutlu ki deplasmanda çok güçlü ve çok net bir şekilde kazandık, sonrasında ligde de düşüşleri başladı onların. Kırılma noktası, içeride Konyaspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçıydı."
"HAKEM KONUSUNDA BİR SİSTEM OLSUN!"
"Çok gereksiz yere gerginlikle başladı sezon, abartılı bir gerginlik. 2 sezonda da vardı ama haziran temmuz ayından itibaren konuşmalardan bir rüzgar başladı. O da ligin başına yansıdı. Hemen hemen tamamına yansıdı. Bir TFF değişikliği oldu. O zaman da biz bir takım taleplerimizi ortaya koymuştuk. Sezon başında yabancı VAR'ın gelmesi gerektiğini dile getirdik. Orada yapılan bir uygulama hatası vardı. Bir haftada 9 maç oynanıyor. Elinizde iyi yerli VAR 5 tane vardır, 4 tane de yurt dışından getirirsiniz. Kıymetli bir sistem olabilirdi. TFF bunun yerine 20. haftadan itibaren tüm maçları yabancı VAR ile oynattı.
Hakem seçiminde VETAS diye bir sistem var. Bir takım datalar giriyor, otomatik atama oluyor. Sezon başında VETAS kullanacağız dediler. Bir baktık ki tüm atamalar VETAS'a aykırı gidiyor. Biz bunu sorduk TFF'ye, MHK sezon başındaki kriterleri değiştirmiş. Mutlaka çok kıymetli bir hakemimiz, Mehmet Türkmen, Fenerbahçe sempatizanı olduğu herkesçe malum. Mehmet Türkmen, 5 defa Fenerbahçe maçına atanmış. Bir hakem en fazla 4 maça atanabilirdi. Biz o kriteri değiştirdik dediler. 2 tane arka arkaya deplasman maçına atanamaz kriteri vardı, kaldırılmış. Önümüzdeki sezon başında VETAS kriterleri konsun, biz de en azından buna devam edelim. Bir sistem olsun.
TİM diye bir modül geliştirdiler, Tutarlılık İzleme Modülü. Bundan sonra itirazları buradan yapabilirsiniz, hakem ikazlarınızı koyabilirsiniz. İlk hafta güzel başladı, bir takım görüntüler geldi. Eksik görüntüleri talep ettik, Bodrum maçıydı yanılmıyorsam. Sonrasında doğru dürüst görüntü gelmedi."
"FENERBAHÇE'YE 16 KIRMIZI KART ÇIKMADI"
"Galatasaray aleyhine lehine yapılan hatalar ile ilgili bir takım rakamlar var. Bunları bir kere bakıyor olmak lazım. IFAB'ın oyun kuralları var. Yayıncı kuruluş olsun, TV'de kıymet gören bir takım hakem otoriteleri olsun yaptığı bir takım değerlendirmeler var. Orada mesela bizim rakibimize sezon boyunca 56 tane sarı kartın verilmediğini görüyoruz. Fenerbahçe tabii, en kıymetli rakiplerimizden biri, adını söylemekten imtina etmem. Direkt 7 kırmızı kart gösterilmemiş. 9'a yakın da çift sarı karttan atılması gereken oyuncuları vardı. Bunları ortaya koyduğunuz zaman, bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum."
"ACUN BEY'İN AÇIKLAMALARINA ÜZÜLDÜM"
"Acun Bey'in açıklamalarını izledim, Türk sporu adına üzüldüm. Konuşmaları, geçtiğimiz sezonda beslendikleri gerginliği önümüzdeki sezona taşıyacaklarının fragmanıydı. Galatasaray adına memnun oldum, senelerdir aynı noktada milim ilerlemeden devam ediyorlar. Biz aynaya bakarız ve yukarı doğru çıkarız. Biz yeterince iyi gitmeyen dönemlerde biz önce tefekkür eder, nerede yanlış yapıyoruz diye hatalarımızı ararız. Rakibimiz hala aynı söylemlerde kalıyorlar. Aynaya bakmak yerine cambaza baka devam ediyorlar. Hiç ders almamışlar. Bu durum beni gelecek sezon için ümitlendiriyor."
"YAPI TÜM TÜRK HALKINA KOMİK GELİYOR"
"Dile getirdikleri kelimeleri zikretmek istemiyorum. Zira bana artık komik geliyor söylemleri. Yapı kelimesi bana komik geliyor. Tüm Türk halkına da komik geliyordur."
"FENERBAHÇE BİLEĞİMİZİ ÖPSÜN"
"Bilim gerçeğe götürür, mutluluğa değil diye bir söz var. Kendisini mutluluktan uzaklaştıracağım. Birkaç tane sayı vereyim, bilimden ilimden matematikten. Sezon başında Acun Bey, yabancı VAR gelene kadar bir katliam olduğundan bahsetti yayında. Yabancı VAR ile düzeldi dedi. 19. hafta sonuna kadar yerli VAR hakemleri vardı. Bu süreçte Galatasaray'ın maçlarında 10 kez VAR müdahale etmiş, 3'ünde lehine 7'sinde aleyhine müdahale etmiş. Fenerbahçe'nin lehine 5 tane VAR müdahalesi, aleyhine 4 tane müdahale var. Yabancı VAR'dan sonra, 20. haftadan itibaren Galatasaray'ın lehine 11 defa müdahale etmiş, aleyhine 5 defa. Fenerbahçe'de ise lehine 6 defa, aleyhine 7 defa... Fenerbahçe'de kafa kafaya gitmiş, bizde ise 11'e 5 gibi bir rakama gelmiş. Yabancı VAR geldikten sonra lehimize 7, rakiplerimize ise 1 tane penaltı verilmiş. 20. hafta sonunda 6 puan fark varken sezonu 11 puan farkla kapattık. Bu da bence Acun Bey'in söylediklerini açığa çıkarır bir şey.
3 sezonda Fenerbahçe ile rekabet halindeyiz. 110 maç oynamışız ligde, 91 galibiyetimiz var. İnanılmaz bir şey. Fenerbahçe ile 9 maç oynamışız, 14 gol atıp 3 gol yemişiz. 9 maçın 6'sında galibiyetimiz, 2 beraerlik, 1 mağlubiyetimiz var. Ortada böyle bir gerçeklik varken bunların neyine cevap verelim, laf yetiştirelim. Rakibimizden beklentimiz, bir zahmet cambaza baktırmak yerine bükemedikleri bileği öpmeleri."
"ACUN BEY KARANLIKTA KAYBOLABİLİR"
"Süper Lig'de sosyal medyadaki tweetler orada duruyor. O tweet orada durduğu sürece, bu açıklamalar olduğu sürece... Gerçekten de şık olmayan iftiralar, çirkin söylemler var olduğu sürece açıkçası böyle bir şeyi bizden beklenmesi gerçekçi olmaz.
Acun Bey'e tavsiyem, kendileri karanlıkta kaybolabilirler ama halkımızı o karanlığın içine çekmeye çalışmasınlar."
OSIMHEN SÖZÜ: "GEREKEN YAPILIR"
"Sadece yıldız transferleriyle bu iş olmuyor. Aile olmanın çok büyük kıymeti var. Okan Hocamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Oyuncularımız doğum günlerini, çocukların doğum günlerini beraber kutluyorlar, birlikte yemeğe çıkıyorlar. Bu ilişkiyi, diyaloğu tutamazsanız istediğiniz kadar yıldız getirin, başarılı olamazsınız. Bütün takımımız yıldız bizim...
Osimhen kıymetli bir transferdi. Eylül ayının başına yetişti. Çok büyük katkıları oldu. O da geldi ve burayı gerçekten çok sevdi. En son maçımızdan sonra, gece 2'lere kadar stadyumda kaldı. Ailesiyle beraber kutlamaya devam etti. 2 gün önce de ailesiyle beraber Galatasaray Adası'nda yemek yediler. 30 Haziran'a kadar oyuncumuz, kiralık. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Dilerim takımımıza kazandırmayı başarabiliriz.
Bu kadar yıldız olan Osimhen'e onlarca teklif vardır. Kendi dengemizi, matematiği bozmadan arkadaşlar gerekeni yapacaktır."
"MOURINHO'DAN ÇEKİNCEMİZ OLMADI"
"Jose Mourinho'dan hiç çekincemiz olmadı. Ben Avrupa futbolunu takip ediyorum. Çok önemli bir isim Mourinho ama şunu görüyorum ki, biz kendi değerlemizi, kendi yurttaşlarımız, yerli teknik direktörlerimizi biraz fazla azımsıyoruz. Fatih Terim, Fatih Hocamız ne kadar kıymetli, sayısız kupalar kazandı. Okan Hocamız, önce Başakşehir'de şampiyon oldu, Akhisar'da kupa aldı, arkasından geldi Galatasaray'da 3 senedir kırılması imkansıza yakın rekorları kırdı. Futbol dediğimiz şey atom fiziği de değil. Biraz çalışmak, düşünmek, hatayı aramaktan geçiyor. Mourinho ile ilgili bir takım söylemlerinden ötürü sene içinde tespitlerimi yaptım. Bir Türk insanı olarak yaptım. Sözlerimin arkasındayım. Hiç kimsenin buraya gelip de Türk insanına, Türk hakemine... Eleştirmek ayrı bir şey, hor görmesini doğru bulmuyorum.
Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiili müdahalesi kendi ayıbıdır. "
Yazgan'ın sözlerinden öne çıkanlar:
* Rakibimize sezon boyunca 56 tane sarı kartın verilmediğini görüyoruz. Fenerbahçe tabii, en kıymetli rakiplerimizden biri, adını söylemekten imtina etmem. Direkt 7 kırmızı kart gösterilmemiş. 9'a yakın da çift sarı karttan atılması gereken oyuncuları vardı.
* Yapı kelimesi bana komik geliyor. Tüm Türk halkına da komik geliyordur.
* 19. hafta sonuna kadar yerli VAR hakemleri vardı. Bu süreçte Galatasaray'ın maçlarında 10 kez VAR müdahale etmiş, 3'ünde lehine 7'sinde aleyhine müdahale etmiş. Fenerbahçe'nin lehine 5 tane VAR müdahalesi, aleyhine 4 tane müdahale var. Yabancı VAR'dan sonra, 20. haftadan itibaren Galatasaray'ın lehine 11 defa müdahale etmiş, aleyhine 5 defa. Fenerbahçe'de ise lehine 6 defa, aleyhine 7 defa... Fenerbahçe'de kafa kafaya gitmiş, bizde ise 11'e 5 gibi bir rakama gelmiş. Yabancı VAR geldikten sonra lehimize 7, rakiplerimize ise 1 tane penaltı verilmiş.
* Acun Bey'in açıklamalarını izledim, Türk sporu adına üzüldüm. Konuşmaları, geçtiğimiz sezonda beslendikleri gerginliği önümüzdeki sezona taşıyacaklarının fragmanıydı. Galatasaray adına memnun oldum, senelerdir aynı noktada milim ilerlemeden devam ediyorlar.
* Acun Bey'e tavsiyem, kendileri karanlıkta kaybolabilirler ama halkımızı o karanlığın içine çekmeye çalışmasınlar.
* Bu kadar yıldız olan Osimhen'e onlarca teklif vardır. Kendi dengemizi, matematiği bozmadan arkadaşlar gerekeni yapacaktır.
* Mourinho ile ilgili bir takım söylemlerinden ötürü sene içinde tespitlerimi yaptım. Bir Türk insanı olarak yaptım. Sözlerimin arkasındayım. Hiç kimsenin buraya gelip de Türk insanına, Türk hakemine... Eleştirmek ayrı bir şey, hor görmesini doğru bulmuyorum.
İŞTE ERAY YAZGAN'IN AÇIKLAMALARI
"Bizim iki müzemiz var. Biri stadyumun içinde, diğeri Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi karşısındaki Tüm Galatasaray Derneği'nde. Burada 774 tane kupa var. Her gün yenileri geliyor. 3 binin üzerindeki kupa lisenin karşısında."
"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK ETTİK, TAKDİR EDİLMEDİ"
"Bu sene 3. senem yönetim kurulunda, genel sekreterlikte. Bu sene en zoruydu, rahatlıkla söyleyebilirim. Sezona biz Süper Kupa finaliyle başladık, hoş olmayan bir mağlubiyet aldık. O gün yeterince fark edilmemesine çok üzüldüm, alkışlanmamasına çok üzüldüğüm bir şey vardı. Galatasaray sahada kalıp, 5-0'lık can sıkıcı yenilgiden sonra bile sahada kaldı, ellerine sıkarak oradan ayrıldı. Kıymetli bir davranıştı. Türk sporunda görmek istediğimiz bir hareketti. Yeterince takdir edilmedi."
"KIRILMA MAÇI KONYA MAÇI; ÇÜNKÜ..."
"Bu sezon kırılma maçımız, Konyaspor ile içeride berabere kaldığımız maçtı ligde. O maçı kazansaydık lider olacaktık, Fenerbahçe ile eşleşemeyecektik. Ne mutlu ki deplasmanda çok güçlü ve çok net bir şekilde kazandık, sonrasında ligde de düşüşleri başladı onların. Kırılma noktası, içeride Konyaspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçıydı."
"HAKEM KONUSUNDA BİR SİSTEM OLSUN!"
"Çok gereksiz yere gerginlikle başladı sezon, abartılı bir gerginlik. 2 sezonda da vardı ama haziran temmuz ayından itibaren konuşmalardan bir rüzgar başladı. O da ligin başına yansıdı. Hemen hemen tamamına yansıdı. Bir TFF değişikliği oldu. O zaman da biz bir takım taleplerimizi ortaya koymuştuk. Sezon başında yabancı VAR'ın gelmesi gerektiğini dile getirdik. Orada yapılan bir uygulama hatası vardı. Bir haftada 9 maç oynanıyor. Elinizde iyi yerli VAR 5 tane vardır, 4 tane de yurt dışından getirirsiniz. Kıymetli bir sistem olabilirdi. TFF bunun yerine 20. haftadan itibaren tüm maçları yabancı VAR ile oynattı.
Hakem seçiminde VETAS diye bir sistem var. Bir takım datalar giriyor, otomatik atama oluyor. Sezon başında VETAS kullanacağız dediler. Bir baktık ki tüm atamalar VETAS'a aykırı gidiyor. Biz bunu sorduk TFF'ye, MHK sezon başındaki kriterleri değiştirmiş. Mutlaka çok kıymetli bir hakemimiz, Mehmet Türkmen, Fenerbahçe sempatizanı olduğu herkesçe malum. Mehmet Türkmen, 5 defa Fenerbahçe maçına atanmış. Bir hakem en fazla 4 maça atanabilirdi. Biz o kriteri değiştirdik dediler. 2 tane arka arkaya deplasman maçına atanamaz kriteri vardı, kaldırılmış. Önümüzdeki sezon başında VETAS kriterleri konsun, biz de en azından buna devam edelim. Bir sistem olsun.
TİM diye bir modül geliştirdiler, Tutarlılık İzleme Modülü. Bundan sonra itirazları buradan yapabilirsiniz, hakem ikazlarınızı koyabilirsiniz. İlk hafta güzel başladı, bir takım görüntüler geldi. Eksik görüntüleri talep ettik, Bodrum maçıydı yanılmıyorsam. Sonrasında doğru dürüst görüntü gelmedi."
"FENERBAHÇE'YE 16 KIRMIZI KART ÇIKMADI"
"Galatasaray aleyhine lehine yapılan hatalar ile ilgili bir takım rakamlar var. Bunları bir kere bakıyor olmak lazım. IFAB'ın oyun kuralları var. Yayıncı kuruluş olsun, TV'de kıymet gören bir takım hakem otoriteleri olsun yaptığı bir takım değerlendirmeler var. Orada mesela bizim rakibimize sezon boyunca 56 tane sarı kartın verilmediğini görüyoruz. Fenerbahçe tabii, en kıymetli rakiplerimizden biri, adını söylemekten imtina etmem. Direkt 7 kırmızı kart gösterilmemiş. 9'a yakın da çift sarı karttan atılması gereken oyuncuları vardı. Bunları ortaya koyduğunuz zaman, bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum."
"ACUN BEY'İN AÇIKLAMALARINA ÜZÜLDÜM"
"Acun Bey'in açıklamalarını izledim, Türk sporu adına üzüldüm. Konuşmaları, geçtiğimiz sezonda beslendikleri gerginliği önümüzdeki sezona taşıyacaklarının fragmanıydı. Galatasaray adına memnun oldum, senelerdir aynı noktada milim ilerlemeden devam ediyorlar. Biz aynaya bakarız ve yukarı doğru çıkarız. Biz yeterince iyi gitmeyen dönemlerde biz önce tefekkür eder, nerede yanlış yapıyoruz diye hatalarımızı ararız. Rakibimiz hala aynı söylemlerde kalıyorlar. Aynaya bakmak yerine cambaza baka devam ediyorlar. Hiç ders almamışlar. Bu durum beni gelecek sezon için ümitlendiriyor."
"YAPI TÜM TÜRK HALKINA KOMİK GELİYOR"
"Dile getirdikleri kelimeleri zikretmek istemiyorum. Zira bana artık komik geliyor söylemleri. Yapı kelimesi bana komik geliyor. Tüm Türk halkına da komik geliyordur."
"FENERBAHÇE BİLEĞİMİZİ ÖPSÜN"
"Bilim gerçeğe götürür, mutluluğa değil diye bir söz var. Kendisini mutluluktan uzaklaştıracağım. Birkaç tane sayı vereyim, bilimden ilimden matematikten. Sezon başında Acun Bey, yabancı VAR gelene kadar bir katliam olduğundan bahsetti yayında. Yabancı VAR ile düzeldi dedi. 19. hafta sonuna kadar yerli VAR hakemleri vardı. Bu süreçte Galatasaray'ın maçlarında 10 kez VAR müdahale etmiş, 3'ünde lehine 7'sinde aleyhine müdahale etmiş. Fenerbahçe'nin lehine 5 tane VAR müdahalesi, aleyhine 4 tane müdahale var. Yabancı VAR'dan sonra, 20. haftadan itibaren Galatasaray'ın lehine 11 defa müdahale etmiş, aleyhine 5 defa. Fenerbahçe'de ise lehine 6 defa, aleyhine 7 defa... Fenerbahçe'de kafa kafaya gitmiş, bizde ise 11'e 5 gibi bir rakama gelmiş. Yabancı VAR geldikten sonra lehimize 7, rakiplerimize ise 1 tane penaltı verilmiş. 20. hafta sonunda 6 puan fark varken sezonu 11 puan farkla kapattık. Bu da bence Acun Bey'in söylediklerini açığa çıkarır bir şey.
3 sezonda Fenerbahçe ile rekabet halindeyiz. 110 maç oynamışız ligde, 91 galibiyetimiz var. İnanılmaz bir şey. Fenerbahçe ile 9 maç oynamışız, 14 gol atıp 3 gol yemişiz. 9 maçın 6'sında galibiyetimiz, 2 beraerlik, 1 mağlubiyetimiz var. Ortada böyle bir gerçeklik varken bunların neyine cevap verelim, laf yetiştirelim. Rakibimizden beklentimiz, bir zahmet cambaza baktırmak yerine bükemedikleri bileği öpmeleri."
"ACUN BEY KARANLIKTA KAYBOLABİLİR"
"Süper Lig'de sosyal medyadaki tweetler orada duruyor. O tweet orada durduğu sürece, bu açıklamalar olduğu sürece... Gerçekten de şık olmayan iftiralar, çirkin söylemler var olduğu sürece açıkçası böyle bir şeyi bizden beklenmesi gerçekçi olmaz.
Acun Bey'e tavsiyem, kendileri karanlıkta kaybolabilirler ama halkımızı o karanlığın içine çekmeye çalışmasınlar."
OSIMHEN SÖZÜ: "GEREKEN YAPILIR"
"Sadece yıldız transferleriyle bu iş olmuyor. Aile olmanın çok büyük kıymeti var. Okan Hocamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Oyuncularımız doğum günlerini, çocukların doğum günlerini beraber kutluyorlar, birlikte yemeğe çıkıyorlar. Bu ilişkiyi, diyaloğu tutamazsanız istediğiniz kadar yıldız getirin, başarılı olamazsınız. Bütün takımımız yıldız bizim...
Osimhen kıymetli bir transferdi. Eylül ayının başına yetişti. Çok büyük katkıları oldu. O da geldi ve burayı gerçekten çok sevdi. En son maçımızdan sonra, gece 2'lere kadar stadyumda kaldı. Ailesiyle beraber kutlamaya devam etti. 2 gün önce de ailesiyle beraber Galatasaray Adası'nda yemek yediler. 30 Haziran'a kadar oyuncumuz, kiralık. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Dilerim takımımıza kazandırmayı başarabiliriz.
Bu kadar yıldız olan Osimhen'e onlarca teklif vardır. Kendi dengemizi, matematiği bozmadan arkadaşlar gerekeni yapacaktır."
"MOURINHO'DAN ÇEKİNCEMİZ OLMADI"
"Jose Mourinho'dan hiç çekincemiz olmadı. Ben Avrupa futbolunu takip ediyorum. Çok önemli bir isim Mourinho ama şunu görüyorum ki, biz kendi değerlemizi, kendi yurttaşlarımız, yerli teknik direktörlerimizi biraz fazla azımsıyoruz. Fatih Terim, Fatih Hocamız ne kadar kıymetli, sayısız kupalar kazandı. Okan Hocamız, önce Başakşehir'de şampiyon oldu, Akhisar'da kupa aldı, arkasından geldi Galatasaray'da 3 senedir kırılması imkansıza yakın rekorları kırdı. Futbol dediğimiz şey atom fiziği de değil. Biraz çalışmak, düşünmek, hatayı aramaktan geçiyor. Mourinho ile ilgili bir takım söylemlerinden ötürü sene içinde tespitlerimi yaptım. Bir Türk insanı olarak yaptım. Sözlerimin arkasındayım. Hiç kimsenin buraya gelip de Türk insanına, Türk hakemine... Eleştirmek ayrı bir şey, hor görmesini doğru bulmuyorum.
Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiili müdahalesi kendi ayıbıdır. "
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