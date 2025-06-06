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Fenerbahçe'nin Amrabat kararı belli oldu!

Fenerbahçe, 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye giren Amrabat konusunda karar aşamasında. Performansı tartışılan Faslı futbolcunun iyi bir teklif gelirse satılması gündemde.

calendar 06 Haziran 2025 11:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Amrabat kararı belli oldu!
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Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer gündemi yeniden şekillendi. Fenerbahçe'nin en çok konuşulan ismi Fiorentina'dan gelen Sofyan Amrabat oldu.

OPSİYONU DEVREYE GİRDİ

Faslı orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesinde yer alan 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. 28 yaşındaki yıldız, sezon boyunca büyük maçlardaki etkisiz görüntüsü ve oyun temposundaki dalgalanmalar nedeniyle camiada soru işaretleri yarattı.


İYİ BİR TEKLİFE ELDEN ÇIKARILACAK

Teknik heyet ve yönetim, bu maliyetli yatırımın takıma katkısını sorguluyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, Amrabat için Avrupa'dan veya Körfez ülkelerinden cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

43 maçta forma giyen Faslı orta saha, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 


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