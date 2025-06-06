Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer gündemi yeniden şekillendi. Fenerbahçe'nin en çok konuşulan ismi Fiorentina'dan gelen Sofyan Amrabat oldu.
OPSİYONU DEVREYE GİRDİ
Faslı orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesinde yer alan 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. 28 yaşındaki yıldız, sezon boyunca büyük maçlardaki etkisiz görüntüsü ve oyun temposundaki dalgalanmalar nedeniyle camiada soru işaretleri yarattı.
İYİ BİR TEKLİFE ELDEN ÇIKARILACAK
Teknik heyet ve yönetim, bu maliyetli yatırımın takıma katkısını sorguluyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, Amrabat için Avrupa'dan veya Körfez ülkelerinden cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
43 maçta forma giyen Faslı orta saha, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
OPSİYONU DEVREYE GİRDİ
Faslı orta saha oyuncusunun kiralık sözleşmesinde yer alan 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. 28 yaşındaki yıldız, sezon boyunca büyük maçlardaki etkisiz görüntüsü ve oyun temposundaki dalgalanmalar nedeniyle camiada soru işaretleri yarattı.
İYİ BİR TEKLİFE ELDEN ÇIKARILACAK
Teknik heyet ve yönetim, bu maliyetli yatırımın takıma katkısını sorguluyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, Amrabat için Avrupa'dan veya Körfez ülkelerinden cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
43 maçta forma giyen Faslı orta saha, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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