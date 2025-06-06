Şampiyon Galatasaray'ın transferdeki önceliği yerli rotasyonunu doğru kurmak...
Takımdan ayrılan Dries Mertens'in yerine Manchester City'nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan'ı getirmek isteyen sarı kırmızılılar, şimdi gözünü bir başka yıldıza dikti; Salih Özcan…
2026 kadro yapılanmasında yeni yabancı kuralını da göz önüne alan sarı kırmızılılar, Borussia Dortmund ile bir yıllık sözleşmesi kalan Salih Özcan'ı da listenin başına aldı.
Bu sezon fazla forma şansı bulamadıkları için ayrılığın eşiğinde olan Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'nun yerine Salih Özcan'ın alınması gündemde.
4-5 MİLYON EURO CİVARI BONSERVİS
Geçtiğimiz sezonlarda da Salih'i isteyen Galatasaray, Borussia Dortmund engeline takılmıştı. Sarı kırmızılılar bu defa sözleşmesinin de bitimine bir yıl kalmış olmasıyla Salih Özcan'ı 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı hedefliyor.
GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
Menajeri ile de tekrar iletişime geçilen Salih Özcan'ın ilk görüşmede Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Millî futbolcu kulüplerin anlaşması hâlinde Galatasaray'da forma giyeceğini belirtti. Sarı kırmızılılar, Osimhen'in durumunu netleştirdikten sonra Salih Özcan için Dortmund'a resmî teklif yapacak.
BEŞİKTAŞ DA PUSUDA
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı 27 yaşındaki Salih Özcan için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "İlgilendiğimiz bir oyuncu. Ağırlığımızı genç ve yerli isimlere verdik" açıklamasını yapmıştı. Yarım sezonu Wolsburg'da geçiren Salih, geride kalan sezonda Bundesliga'da toplam 22 maça çıktı.
Takımdan ayrılan Dries Mertens'in yerine Manchester City'nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan'ı getirmek isteyen sarı kırmızılılar, şimdi gözünü bir başka yıldıza dikti; Salih Özcan…
2026 kadro yapılanmasında yeni yabancı kuralını da göz önüne alan sarı kırmızılılar, Borussia Dortmund ile bir yıllık sözleşmesi kalan Salih Özcan'ı da listenin başına aldı.
Bu sezon fazla forma şansı bulamadıkları için ayrılığın eşiğinde olan Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'nun yerine Salih Özcan'ın alınması gündemde.
4-5 MİLYON EURO CİVARI BONSERVİS
Geçtiğimiz sezonlarda da Salih'i isteyen Galatasaray, Borussia Dortmund engeline takılmıştı. Sarı kırmızılılar bu defa sözleşmesinin de bitimine bir yıl kalmış olmasıyla Salih Özcan'ı 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmayı hedefliyor.
GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK
Menajeri ile de tekrar iletişime geçilen Salih Özcan'ın ilk görüşmede Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Millî futbolcu kulüplerin anlaşması hâlinde Galatasaray'da forma giyeceğini belirtti. Sarı kırmızılılar, Osimhen'in durumunu netleştirdikten sonra Salih Özcan için Dortmund'a resmî teklif yapacak.
BEŞİKTAŞ DA PUSUDA
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı 27 yaşındaki Salih Özcan için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı "İlgilendiğimiz bir oyuncu. Ağırlığımızı genç ve yerli isimlere verdik" açıklamasını yapmıştı. Yarım sezonu Wolsburg'da geçiren Salih, geride kalan sezonda Bundesliga'da toplam 22 maça çıktı.
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