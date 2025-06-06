06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
21:45
06 Haziran
Estonya-İsrail
21:45
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
21:45
06 Haziran
Galler-Linheştayn
21:45
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
21:45
06 Haziran
Norveç-İtalya
21:45
06 Haziran
Kolombiya-Peru
23:30
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

Tik tak tik tak! Cevap ver Osimhen

Galatasaray, tarihi Osimhen transferi için hazırlıklarını yaptı, bütçesini ayarladı. 26 yaşındaki yıldıza göre transfer rotasını şekillendirecek olan yönetim geri sayıma başladı.

calendar 06 Haziran 2025 09:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tik tak tik tak! Cevap ver Osimhen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın transfer stratejisini Victor Osimhen belirleyecek. Napoli'nin istediği 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'e sponsor desteğiyle yıllık 15 milyon Euro ayırdı.

Nijeryalı forvete Avrupa'dan hiçbir kulüp, G.Saray'ın ödemeyi kabul ettiği 15 milyon Euro'yu önermiyor. Osimhen'e şu ana kadar Suudi Arabistan pazarından maksimum yıllık 25 milyon Euro teklif geldi. 26 yaşındaki yıldız bu rakamı geri çevirdi.

Bu arada Napoli'nin de Al Hilal'in, Osimhen için 65 milyon Euro artı 5 milyon Euro'luk bonus önerisini reddettiği öğrenildi.


"BAYRAM SONRASINA NETLEŞTİR"

Transfer sürecindeki belirsizliğin nedeni ise Osimhen'in kararsız olması...

Galatasaray'la pazarlık yapmayan yıldız oyuncu, olumlu ya da olumsuz cevap vermiyor ve sarı- kırmızılılar başta olmak üzere herkesi bekletiyor. Aslan da kısa sürede yanıt beklediğini Osimhen'in menajerlerine iletirken bayram sonrasında kararını netleştirmesini istedi.

REAL MADRİD İDDİASI

Öte yandan İspanyol basını Real Madrid'in Osimhen için devreye gireceğini iddia ederek transfere yeni bir boyut kattı.

EVİ HAZIR DURUYOR!

İstanbul'dan henüz ayrılmayan, ailesi ve arkadaşları ile şehrin keyfini çıkaran Osimhen, Şişli- Maçka'daki evini de henüz taşınmak için toplamadı. 

 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.