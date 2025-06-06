Tik tak tik tak! Cevap ver Osimhen

Galatasaray'ın transfer stratejisini Victor Osimhen belirleyecek. Napoli'nin istediği 75 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'e sponsor desteğiyle yıllık 15 milyon Euro ayırdı.Nijeryalı forvete Avrupa'dan hiçbir kulüp, G.Saray'ın ödemeyi kabul ettiği 15 milyon Euro'yu önermiyor. Osimhen'e şu ana kadar Suudi Arabistan pazarından maksimum yıllık 25 milyon Euro teklif geldi. 26 yaşındaki yıldız bu rakamı geri çevirdi.Bu arada Napoli'nin de Al Hilal'in, Osimhen için 65 milyon Euro artı 5 milyon Euro'luk bonus önerisini reddettiği öğrenildi.Transfer sürecindeki belirsizliğin nedeni ise Osimhen'in kararsız olması...Galatasaray'la pazarlık yapmayan yıldız oyuncu, olumlu ya da olumsuz cevap vermiyor ve sarı- kırmızılılar başta olmak üzere herkesi bekletiyor. Aslan da kısa sürede yanıt beklediğini Osimhen'in menajerlerine iletirken bayram sonrasında kararını netleştirmesini istedi.Öte yandan İspanyol basını Real Madrid'in Osimhen için devreye gireceğini iddia ederek transfere yeni bir boyut kattı.İstanbul'dan henüz ayrılmayan, ailesi ve arkadaşları ile şehrin keyfini çıkaran Osimhen, Şişli- Maçka'daki evini de henüz taşınmak için toplamadı.