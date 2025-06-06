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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elif Bayram'ı kadrosuna kattı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında milli basketbolcu Elif Bayram'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

calendar 06 Haziran 2025 17:27
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Elif Bayram'ı kadrosuna kattı!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında milli basketbolcu Elif Bayram ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 sezondur ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş forması ile mücadele eden ve takım kaptanlığı görevi de yapan Elif Bayram'a yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz."


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