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Türkiye ile ABD 5. randevuda

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında cumartesi günü karşılaşacağı rakibi ABD ile tarihinde 5. kez karşılaşacak.

calendar 06 Haziran 2025 14:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye ile ABD 5. randevuda
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında cumartesi günkü rakibi ABD ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 1'i resmi ve 3'ü özel olmak üzere oynanan 4 maçta, ABD'nin galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 4 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, ABD bu süreçte 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 5 golüne, ABD 6 golle yanıt verdi.


Milli takımın tek galibiyeti resmi maçta

Türkiye ile ABD arasında oynanan tek resmi maçı ay-yıldızlı ekip kazandı.

2003 yılında Konfederasyon Kupası kapsamında Fransa'nın St. Etienne kentinde oynanan karşılaşmada Türkiye, rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı.

Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin gollerini Tuncay Şanlı ve Okan Yılmaz kaydetti.

İlk maç 1991'de

A Milli Takım, ABD ile ilk maçını 4 Eylül 1991'de İstanbul'da oynadı.

Sepp Piontek yönetimindeki milli takım, hazırlık maçında ABD'yi İnönü Stadı'nda konuk etti ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadeleni 30. dakikasında Erdal Keser'in golüyle öne geçen milliler, 83. dakikada Klopas'ın golüne engel olamayınca karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

ABD'deki iki maçı da ev sahibi kazandı

Ay-yıldızlı ekip, ABD ile son iki maçını deplasmanda oynadı ve bu iki özel karşılaşmayı da ev sahibi ekip galip tamamladı.

Philadelphia'da 29 Mayıs 2010'da oynanan maçı ABD 2-1 kazandı. Milli takım, 27. dakikada Arda Turan'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da ABD ikinci yarıda Altidore ve Dempsey'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, rakibiyle son kez 11 yıl önce 1 Haziran 2014'te New Jersey'de karşı karşıya geldi. Fatih Terim yönetimindeki milli takım, rakibine 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü, 90. dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.

Maçlar

Türkiye ile ABD A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
01.06.2014 New Jersey Özel 1-2
29.05.2010 Philadelphia Özel 1-2
19.06.2003 St. Etienne Konfederasyon Kupası 2-1
04.09.1991 İstanbul Özel 1-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

 

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