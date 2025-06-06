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Beşiktaş'ta Solskjaer'in ekibinde sürpriz değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer teknik heyetinde sürpriz bir değişim yaşanacağı ileri sürüldü.

calendar 06 Haziran 2025 10:51
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Solskjaer'in ekibinde sürpriz değişiklik
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Yeni sezon öncesinde takım kadrosunda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, teknik heyet içerisinde de sürpriz bir değişim olacağı ileri sürüldü.

Siyah beyazlılarda Serdar Topraktepe, geride kalan sezonda Giovanni van Bronckhorst'un ayrılışı ile Ole Gunnar Solskjaer'in gelişi arasında kalan sürede geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.

TOPRAKTEPE'NİN GÖREVİ DEĞİŞECEK

Topraktepe, Solskjaer'in göreve başlamasının ardından ise Norveçli teknik adamın yardımcılığını üstlenmişti. 48 yaşındaki teknik adamın yeni sezonda ise kulüpte farklı bir pozisyonda görev alması bekleniyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş A takımında teknik heyete Serdar Topraktepe'nin yerine yeni bir Türk antrenör eklenecek.

VELİ KAVLAK EKİBE KATILACAK


Bu ismin U19 takımının teknik direktörü Veli Kavlak olması bekleniyor. Futbolculuk kariyerine Rapid Wien'de başlayan Veli Kavlak, 2011-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti. Kavlak, futbolculuk döneminin son yıllarında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Teknik adamlık kariyerine ise altyapısından yetiştiği Rapid Wien'de başlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Ocak 2023 - Haziran 2024 arasında Avusturya temsilcisinin U15 ve U16 takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra Temmuz 2024'te Beşiktaş U19'da teknik direktörlüğe başladı. 


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