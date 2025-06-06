Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi: Anguissa!

Fenerbahçe, sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin Fred ve Szymanski'nin olduğu bölgeye Napoli'den Frank Anguissa'yı ilk sıraya koyduğu belirtiliyor.
20 MİLYON BONSERVİS BEKLENİYOR
30 Haziran 2027 tarihinde Napoli ile sözleşmesi bitecek Anguissa'dan 15-20 milyon Euro arasında bonservis beklendiği aktarılıyor.
CHELSEA VE MONACO PEŞİNDE
Çizme basını, güçlü fiziği ile dikkat çeken 8 numaraya Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu duyurmuştu.
NAPOLI'NİN ŞAMPİYONLUĞUNDA KİLİT ROL OYNADI
Anguissa, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 37 maça çıktı. 6 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan merkez orta saha, Napoli'deki hocası Conte'nin vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı.
20 MİLYON BONSERVİS BEKLENİYOR
30 Haziran 2027 tarihinde Napoli ile sözleşmesi bitecek Anguissa'dan 15-20 milyon Euro arasında bonservis beklendiği aktarılıyor.
CHELSEA VE MONACO PEŞİNDE
Çizme basını, güçlü fiziği ile dikkat çeken 8 numaraya Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu duyurmuştu.
NAPOLI'NİN ŞAMPİYONLUĞUNDA KİLİT ROL OYNADI
Anguissa, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 37 maça çıktı. 6 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan merkez orta saha, Napoli'deki hocası Conte'nin vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı.
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