Al Hilal transferden çekildi! Osimhen'in talepleri fazla geldi

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, kiralık sözleşmesini tamamlayarak Napoli'ye döndü.
İtalyan ekibinin 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep ettiği yıldız golcü için sarı-kırmızılı ekip tüm imkanlarını seferber etti.
Transferde Galatasaray'a rakip olan Al-Hilal, Napoli'ye 65 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken Osimhen'e ise yıllık 26 milyon Euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önerdi. Ancak hem İtalyan ekibi hem de Nijeryalı yıldız bu teklifi kabul etmedi.
PAHALI GELDİ
Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Al Hilal Victor Osimhen'i transfer etme yarışından çekildi. Nijeryalı golcüye 35 milyon Euro öneren Suudi yetkililer yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attı.
NAPOLI 75 MİLYON EURO'DA ISRARCI
Napoli'nin de 75 milyon Euro'da ısrarcı olması nedeniyle Osimhen'in çok pahalı olduğunu düşünen Al-Hilal yönetimi farklı santrforlara yönelecek.
G.SARAY: "BAYRAM SONRASINA NETLEŞTİR"
Galatasaray'la pazarlık yapmayan yıldız oyuncu, olumlu ya da olumsuz cevap vermiyor ve sarı- kırmızılılar başta olmak üzere herkesi bekletiyor. Aslan da kısa sürede yanıt beklediğini Osimhen'in menajerlerine iletirken bayram sonrasında kararını netleştirmesini istedi.
AVRUPA'DAN EN İYİ TEKLİF G.SARAY'DAN
Nijeryalı forvete Avrupa'dan hiçbir kulüp, G.Saray'ın ödemeyi kabul ettiği 15 milyon Euro'yu önermiyor.
İSTANBUL'DAKİ EVİ HAZIR DURUYOR!
İstanbul'dan henüz ayrılmayan, ailesi ve arkadaşları ile şehrin keyfini çıkaran Osimhen, Şişli- Maçka'daki evini de henüz taşınmak için toplamadı.
AMORIM İSTEMEDİ, MANU'NUN FARKLI ARAYIŞI
Manchester United Menajeri Ruben Amorim, transfer raporunu hazırladı. Amorim'in raporunda farklı bir profilde golcü yer aldığı için Osimhen'den vazgeçildi.
İtalyan ekibinin 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep ettiği yıldız golcü için sarı-kırmızılı ekip tüm imkanlarını seferber etti.
Transferde Galatasaray'a rakip olan Al-Hilal, Napoli'ye 65 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken Osimhen'e ise yıllık 26 milyon Euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önerdi. Ancak hem İtalyan ekibi hem de Nijeryalı yıldız bu teklifi kabul etmedi.
PAHALI GELDİ
Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Al Hilal Victor Osimhen'i transfer etme yarışından çekildi. Nijeryalı golcüye 35 milyon Euro öneren Suudi yetkililer yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attı.
NAPOLI 75 MİLYON EURO'DA ISRARCI
Napoli'nin de 75 milyon Euro'da ısrarcı olması nedeniyle Osimhen'in çok pahalı olduğunu düşünen Al-Hilal yönetimi farklı santrforlara yönelecek.
G.SARAY: "BAYRAM SONRASINA NETLEŞTİR"
Galatasaray'la pazarlık yapmayan yıldız oyuncu, olumlu ya da olumsuz cevap vermiyor ve sarı- kırmızılılar başta olmak üzere herkesi bekletiyor. Aslan da kısa sürede yanıt beklediğini Osimhen'in menajerlerine iletirken bayram sonrasında kararını netleştirmesini istedi.
AVRUPA'DAN EN İYİ TEKLİF G.SARAY'DAN
Nijeryalı forvete Avrupa'dan hiçbir kulüp, G.Saray'ın ödemeyi kabul ettiği 15 milyon Euro'yu önermiyor.
İSTANBUL'DAKİ EVİ HAZIR DURUYOR!
İstanbul'dan henüz ayrılmayan, ailesi ve arkadaşları ile şehrin keyfini çıkaran Osimhen, Şişli- Maçka'daki evini de henüz taşınmak için toplamadı.
AMORIM İSTEMEDİ, MANU'NUN FARKLI ARAYIŞI
Manchester United Menajeri Ruben Amorim, transfer raporunu hazırladı. Amorim'in raporunda farklı bir profilde golcü yer aldığı için Osimhen'den vazgeçildi.
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