06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
21:45
06 Haziran
Estonya-İsrail
21:45
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
21:45
06 Haziran
Galler-Linheştayn
21:45
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
21:45
06 Haziran
Norveç-İtalya
21:45
06 Haziran
Kolombiya-Peru
23:30
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

Al Hilal transferden çekildi! Osimhen'in talepleri fazla geldi

Galatasaray'ın renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtığı Victor Osimhen için devreye giren Al-Hilal, transferden vazgeçti.

calendar 06 Haziran 2025 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 13:22
Fotoğraf: AA
Al Hilal transferden çekildi! Osimhen'in talepleri fazla geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, kiralık sözleşmesini tamamlayarak Napoli'ye döndü.

İtalyan ekibinin 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep ettiği yıldız golcü için sarı-kırmızılı ekip tüm imkanlarını seferber etti.

Transferde Galatasaray'a rakip olan Al-Hilal, Napoli'ye 65 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken Osimhen'e ise yıllık 26 milyon Euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önerdi. Ancak hem İtalyan ekibi hem de Nijeryalı yıldız bu teklifi kabul etmedi.


PAHALI GELDİ

Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Al Hilal Victor Osimhen'i transfer etme yarışından çekildi. Nijeryalı golcüye 35 milyon Euro öneren Suudi yetkililer yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attı.

NAPOLI 75 MİLYON EURO'DA ISRARCI

Napoli'nin de 75 milyon Euro'da ısrarcı olması nedeniyle Osimhen'in çok pahalı olduğunu düşünen Al-Hilal yönetimi farklı santrforlara yönelecek.

G.SARAY: "BAYRAM SONRASINA NETLEŞTİR"

Galatasaray'la pazarlık yapmayan yıldız oyuncu, olumlu ya da olumsuz cevap vermiyor ve sarı- kırmızılılar başta olmak üzere herkesi bekletiyor. Aslan da kısa sürede yanıt beklediğini Osimhen'in menajerlerine iletirken bayram sonrasında kararını netleştirmesini istedi.

AVRUPA'DAN EN İYİ TEKLİF G.SARAY'DAN

Nijeryalı forvete Avrupa'dan hiçbir kulüp, G.Saray'ın ödemeyi kabul ettiği 15 milyon Euro'yu önermiyor.

İSTANBUL'DAKİ EVİ HAZIR DURUYOR!

İstanbul'dan henüz ayrılmayan, ailesi ve arkadaşları ile şehrin keyfini çıkaran Osimhen, Şişli- Maçka'daki evini de henüz taşınmak için toplamadı.

AMORIM İSTEMEDİ, MANU'NUN FARKLI ARAYIŞI

Manchester United Menajeri Ruben Amorim, transfer raporunu hazırladı. Amorim'in raporunda farklı bir profilde golcü yer aldığı için Osimhen'den vazgeçildi.




HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.