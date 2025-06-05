Haber Tarihi: 05 Haziran 2025 10:52 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 10:52

Bankalar arefe günü açık mı? Bankalar açık mı bugün? Bayramda (yarın) bankalar açık mı, kapalı mı?

Arefe günü bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe gününde bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Özellikle banka işlemlerini bayram öncesinde tamamlamak isteyen kişiler, "Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü çalışıyor?" sorusunun cevabını arıyor. Resmi tatil takvimi doğrultusunda bankaların arefe günü çalışma takvimi belli oldu. Peki, arefe günü (bugün) bankalar açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı arefesinde bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü?

Bankalar arefe günü açık mı? Bankalar açık mı bugün? Bayramda (yarın) bankalar açık mı, kapalı mı?
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Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesinde para transferi yapacak ve özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 5 Haziran Perşembe günü bayram arefesinde bankaların kapalı mı, saat kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? 5 Haziran arefe günü bankalar kapalı mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı'nın arefe günü olarak takvimde yer alıyor. Resmî tatil uygulamasına göre, arefe günü bankalar ve kamu kurumlarında mesai yarım gün olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelindeki bankalar da 5 Haziran tarihinde yarım gün hizmet verecek. Bankalar saat 13.00'e kadar açık olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe günü (öğleden sonra tatil)

6 Haziran Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran Pazartesi: Bayramın 4. günü

Bu tarihler arasında kamu çalışanları idari izinli sayılacak ve toplamda 4,5 günlük bir tatil uygulanacak. Dolayısıyla, 10 Haziran Salı günü itibarıyla kamu kurumları ve bankalar normal mesai düzenine dönecek.

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