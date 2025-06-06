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Göztepe'de yerli isimlerle imza görüşmesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadroda yer alan bazı isimlerle yeni kontra teklif etti.

calendar 06 Haziran 2025 14:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de yerli isimlerle imza görüşmesi
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Süper Lig'de yeni sezon için transfer görüşmelerine başlayan Göztepe, mevcut kadrosunu korumayı sürdürüyor.

Özellikle yerli futbolcularını takımda tutabilmek adına yoğun mesai harcayan yönetim, sağ kanat Ogün Bayrak'la da yola devam kararı aldı. Kurmaylar, opsiyonu kullanarak Ogün'ü yuvada tuttu.

Sol kanat İsmail Köybaşı'na 1 senelik daha kontrat teklifi yapıp orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'la anlaşan yönetim, Ogün'de de işi bitirdi.

Sözleşmesi biten diğer yerli futbolculardan golcü Kubilay Kanatsızkuş'un ise durumu belirsiz. Kasımpaşa ile temas halinde olan Kubilay'ın henüz tam kararını vermediği belirtildi.

Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda Ankara Keçiörengücü'nde transfer edilen 26 yaşındaki Ogün Bayrak, istikrarlı bir performans sergiledi.

Geride kalan sezonda Süper Lig'de 24 maça çıkan Ogün, 1657 dakika süre aldı. Ogün, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maç oynayıp 1 asist yaptı.


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