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Final için ilk randevu: Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final birinci maçında Anadolu Efes'i ağırlıyor.

calendar 06 Haziran 2025 10:08 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 10:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Final için ilk randevu: Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final birinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk edecek.

6 Haziran 2025, Cuma günü Akatlar Arena'da oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BU SEZON EŞİTLİK BULUNUYOR

Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında Anadolu Efes ile oynadığı karşılaşmadan 87-70 galip ayrılmıştı.

İkinci karşılaşmayı Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı.


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