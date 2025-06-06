Final için ilk randevu: Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final birinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i konuk edecek.
6 Haziran 2025, Cuma günü Akatlar Arena'da oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BU SEZON EŞİTLİK BULUNUYOR
Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında Anadolu Efes ile oynadığı karşılaşmadan 87-70 galip ayrılmıştı.
İkinci karşılaşmayı Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı.
6 Haziran 2025, Cuma günü Akatlar Arena'da oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BU SEZON EŞİTLİK BULUNUYOR
Siyah-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında Anadolu Efes ile oynadığı karşılaşmadan 87-70 galip ayrılmıştı.
İkinci karşılaşmayı Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı.
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