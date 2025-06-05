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Luis Diaz'dan geleceği için açıklama!

Liverpool'da forma giyen Luis Diaz, milli takım kampında geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

calendar 05 Haziran 2025 17:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luis Diaz'dan geleceği için açıklama!
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Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz, milli takım kampında geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın sol kanat için öncelikli hedefi olan 27 yaşındaki oyuncu, Katalan devine göz kırparken, ayrılık ihtimalini açık açık dile getirdi.

Kolombiya Milli Takımı'nın kampında konuşan Luis Diaz, Liverpool'daki geleceği ve transfer olasılığıyla ilgili net ifadeler kullandı. Takımda mutlu olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, buna rağmen başka kulüplerle temas halinde olduklarını da itiraf etti.

"BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"


"Liverpool'da çok mutluyum, bunu hep söyledim. İlk günden itibaren çok iyi karşılandım. Ama şu anda bazı kulüplerle görüşüyoruz, bu normal. Transfer dönemi başlıyor, biz de bizim için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz" diyen Diaz, ayrılığa açık kapı bıraktı.

"BEKLEMEDEYİZ"

Barcelona'nın öncelikli transfer hedeflerinden biri olan yıldız isim, İspanyol devine transfer için umut dolu ifadeler kullandı. Diaz, yaptığı açıklama "Olmasını umut ediyorum, beklemedeyiz." ifadelerini kullandı.

"KARAR LİVERPOOL'UN"

Ancak Liverpool'un kendisine cazip bir yeni sözleşme teklif etmesi halinde kalmaya da sıcak bakan Kolombiyalı futbolcu, iki yıllık mevcut kontratına da dikkat çekerek "Eğer Liverpool bize iyi bir yenileme önerirse, kalan iki yılımı seve seve burada geçiririm. Bu artık kulübe bağlı. Ben sadece bizim için en iyi olanı değerlendirmekle yükümlüyüm." dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 50 maça çıkan Luis Diaz, 17 gol 5 asistlik performans sergiledi.


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