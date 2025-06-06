05 Haziran
İspanya-Fransa
5-4
05 Haziran
Avustralya-Japonya
1-0
05 Haziran
Endonezya-Çin
1-0
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
0-2
05 Haziran
Umman-Ürdün
0-3
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
0-0
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
0-2
05 Haziran
Irak-Güney Kore
0-2
05 Haziran
Katar-İran
1-0
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

9 gollü yarı finalde gülen taraf İspanya!

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya, Fransa'yı 5-4 mağlup etti ve finale yükseldi. İspanya, finalde Almanya'yı eleyen Portekiz ile karşılaşacak.

calendar 05 Haziran 2025 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 00:01
9 gollü yarı finalde gülen taraf İspanya!
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UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. 

Almanya'nın Stuttgart kentindeki MHP Arena'da oynanan mücadeleyi İspanya 5-4 kazandı ve finale yükseldi. 
 İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.

Mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. İspanyollar, Lamine Yamal'ın 54 (penaltıdan) ve Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.

Fransa, Kylian Mbappe'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.


Yamal, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Rayan Cherki'nin 79, Daniel Vivian'ın (kendi kalesine) 84 ve Randal Kolo Muani'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.

Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı.

FİNALDE RAKİP PORTEKİZ

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.




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