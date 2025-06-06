Almanya'nın Stuttgart kentindeki MHP Arena'da oynanan mücadeleyi İspanya 5-4 kazandı ve finale yükseldi.









UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.İspanya, 22. dakikadave 25. dakikada'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.Mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. İspanyollar,'ın 54 (penaltıdan) ve'nin 55. dakikada kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.Fransa,'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.'nin 79,'ın (kendi kalesine) 84 ve'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı.Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.