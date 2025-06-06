Fenerbahçe'de geride kalan sezonun ardından teknik direktör Jose Mourinho geleceği merak konusu olurken, başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.
Sarı-lacivertli camiada 62 yaşındaki Portekizli teknik adama olan güven ciddi şekilde sarsıldı. Büyük bir kısım, Jose Mourinho'nun görevine son verilmesini isterken; istikrar adına Portekizli teknik adam ile yola devam edilmesine sıcak bakanlar da var.
Jose Mourinho ile ilgili görüş ayrılıkları benzer şekilde Fenerbahçe yönetiminde de devam ederken, başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti. Bu görüşmede Ali Koç'un Portekizli teknik adamdan gelecek sezon için şampiyonluk sözü alacak. Portekizli teknik adamın, Ali Koç'a vereceği cevaplarda soru işaretli kısımlar olması halinde Mourinho ile yollar ayrılacak.
'DEVAM' ÇIKARSA, TRANSFER!
Sarı-lacivertli camiada Ali Koç ile Jose Mourinho arasındaki görüşme, yeni sezon öncesi birçok konunun netlik kazanmasını sağlayacak.
Ali Koç ile Jose Mourinho'nun görüşmesinde devam kararı çıkarsa, transfer çalışmalarına bayramdan sonra hız verilecek.
AYRILIK ÇIKARSA; İKİ İSİM LİSTE BAŞI
Londra'daki görüşmede ayrılık kararı alınır, tazminatta anlaşılırsa, yeni teknik direktör arayışları başlayacak. Ayrılık ihtimalinin resmileşmesi durumunda Fenerbahçe'nin öncelikle İsmail Kartal ve Sergen Yalçın ile görüşeceği konuşulmaya başlandı.
Öte yandan başkan Ali Koç'un, Jose Mourinho ile yolların ayrılması halinde teknik adam tercihini yine yabancıdan yana kullanacağı da iddia edildi.
Sarı-lacivertli camiada 62 yaşındaki Portekizli teknik adama olan güven ciddi şekilde sarsıldı. Büyük bir kısım, Jose Mourinho'nun görevine son verilmesini isterken; istikrar adına Portekizli teknik adam ile yola devam edilmesine sıcak bakanlar da var.
Jose Mourinho ile ilgili görüş ayrılıkları benzer şekilde Fenerbahçe yönetiminde de devam ederken, başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti. Bu görüşmede Ali Koç'un Portekizli teknik adamdan gelecek sezon için şampiyonluk sözü alacak. Portekizli teknik adamın, Ali Koç'a vereceği cevaplarda soru işaretli kısımlar olması halinde Mourinho ile yollar ayrılacak.
'DEVAM' ÇIKARSA, TRANSFER!
Sarı-lacivertli camiada Ali Koç ile Jose Mourinho arasındaki görüşme, yeni sezon öncesi birçok konunun netlik kazanmasını sağlayacak.
Ali Koç ile Jose Mourinho'nun görüşmesinde devam kararı çıkarsa, transfer çalışmalarına bayramdan sonra hız verilecek.
AYRILIK ÇIKARSA; İKİ İSİM LİSTE BAŞI
Londra'daki görüşmede ayrılık kararı alınır, tazminatta anlaşılırsa, yeni teknik direktör arayışları başlayacak. Ayrılık ihtimalinin resmileşmesi durumunda Fenerbahçe'nin öncelikle İsmail Kartal ve Sergen Yalçın ile görüşeceği konuşulmaya başlandı.
Öte yandan başkan Ali Koç'un, Jose Mourinho ile yolların ayrılması halinde teknik adam tercihini yine yabancıdan yana kullanacağı da iddia edildi.
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