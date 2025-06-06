Juventus'ta Kenan Yıldız'a yeni sözleşme ve zam!

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kontratını uzatmak istiyor.



SÖZLEŞME VE ZAM



Kenan Yıldız'ın İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, milli futbolcunun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.



Juventus'un yeni sözleşmeyle birlikte Kenan Yıldız'a 4 milyon euro maaş vermeyi planlıyor.



İtalyan ekibi, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından milli futbolcu ile yeni sözleşme için görüşmelere başlayacak.



SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.



