İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den Gazze çıkışı

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'deki insani krize dikkati çekerek, buraya yardımların bir an önce ulaşmasını diledi ve sivillerin, çocukların hedef alınmaması gerektiğini belirtti.Bir dönem İtalya ve Suudi Arabistan milli takımlarının yanı sıra Inter, Lazio, Manchester City ve Galatasaray'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, Gazze'de yaşanan insani krize karşı Instagram hesabından bir video mesaj paylaştı.Mancini, video mesajında,diye konuştu.Mancini, mesajını şöyle tamamladı: