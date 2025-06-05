05 Haziran
İspanya-Fransa
5-4
05 Haziran
Avustralya-Japonya
1-0
05 Haziran
Endonezya-Çin
1-0
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
0-2
05 Haziran
Umman-Ürdün
0-3
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
0-0
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
0-2
05 Haziran
Irak-Güney Kore
0-2
05 Haziran
Katar-İran
1-0
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kalarak puanını 18 yapan Özbekistan, bitime bir hafta kala grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

calendar 05 Haziran 2025 23:07 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 23:09
Haber: AA
Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
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Özbekistan Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 9. hafta maçında Özbekistan, Al Nahyan Stadı'nda konuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 18 yapan Özbekistan, bitime bir hafta kala grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.


İlk kez Dünya Kupası'na katılacak Özbekistan'ın yanı sıra İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, şu ana kadar turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.


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