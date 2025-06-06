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Beşiktaş'a transferde dev rakip: Real Madrid!

Beşiktaş, Osasuna'nın 33 yaşındaki santraforu Ante Budimir ile ilgileniyor. Hırvat basınında çıkan haberlere göre Real Madrid'in de oyuncuya ilgisi bulunuyor.

calendar 06 Haziran 2025 12:40
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a transferde dev rakip: Real Madrid!
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Geçtiğimiz sezonu hedeflerinden uzak kapatan Beşiktaş, kadrosunu önemli oranda yenilemek istiyor. Siyah-Beyazlıların en çok sıkıntı çektiği yerlerin başında ise santrafor bölgesi geldi. İtalyan golcü Ciro İmmobile ile yola devam edilmeyecek.

BUDUMIR GÜNDEME ALINDI

Beşiktaş Yönetimi de Teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer edeceği net golcü ile bitiricilik sorununu aşmak isteyen Beşiktaş, İspanyol ekibi Osasuna'nın Hırvat santraforu Ante Budimir'i gündemine aldı.


REAL MADRİD'İN DE İLGİSİ VAR

Hırvat basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, La Liga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Budimir için kulübünden bilgi aldı. Habere göre, Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcünün serbest kalma bedeli kısa bir süreliğine 20 milyon eurodan 8 milyon euroya çekildi.

Ayrıca oyuncunun Joselu'ya benzerliği sebebiyle Real Madrid'in de ilgisi bulunuyor. İspanyol ekibinin ekibinin Budimir'i 3. forvet olarak düşündüğü, oyuncunun ise teklifleri değenlendirdiği öğrenildi.

PERFORMANSI

Budimir bu sezon 42 maçta 3 bin 249 dakika süre aldı. 24 gol ve 4 asist kaydeden Hırvat yıldız için toplamda 16 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 


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