Strahinja Pavlovic'ten Galatasaray'a yeşil ışık!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Milan'da oynayan Strahinja Pavlovic ismi öne çıktı.
24 yaşındaki stoper için Milan'la temasa geçen Aslan, savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ
Milan'ın 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamayacak olmasından dolayı Pavlovic'in Galatasaray'da oynamaya sıcak bakacağı dile getirildi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı Sırp yıldızı transfer konusunda olumlu yönde etkiledi.
ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
İtalyan kulübünün bu sezon hedeflerden kopması ve beklentilerden uzak kalması nedeniyle Sırp futbolcunun şampiyonluklar kazanabileceği bir takımda forma giymek istediği belirtildi. Strahinja Pavlovic'in bonservis bedelinin 20 milyon euroya yakın olduğu bildirildi.
3'LÜ VE 4'LÜDE OYNUYOR
Strahinja Pavlovic, oyun formasyonunda hem 3'lü hem de 4'lü sistemde yer alabiliyor. Sırp stoper, 4'lü savunma düzeninde sol stoper oynarken, 3'lü sistemde de merkezde forma giyebiliyor.
Gelecek sezon G.Saray'ın zaman zaman 3'lü de kullanmayı planladığı için Pavlovic'in transferi önem kazanıyor. Genç futbolcu sol bekte de şans bulabiliyor.
HAVA TOPLARINA HAKİM
Sarı-kırmızılı yönetim transfer listesinde bulunan Strahinja Pavlovic, hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor.
1.94 boyundaki Pavlovic, kulüp kariyerinde attığı 11 golün 7'sini kafa ile kaydetti. Pavlovic, Milan'da da bu sezon Serie A'da 24 maçta, maç başına 1.9'luk hava topu kapma ortalaması tutturdu.
OCAKTA GÜNDEMDEYDİ
Cimbom'da Strahinhja Pavlovic ismi geçtiğimiz ocak ayında da gündeme gelmişti. Ara transfer döneminde de Galatasaray'ın listesinde yer alan 24 yaşındaki stoper için Teknik Direktör Okan Buruk da olumlu rapor verdi.
BU SEZON 35 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Milan'la sözleşmesi 2028'de bitecek olan 24 yaşındaki stoper, farklı bir takıma gitmek istiyor. 2024- 2025 sezonunda Milan'da 35 resmi maça çıkan Pavlovic, 2 gol attı, 2 asist yaptı ve 2 bin 765 dakika süre aldı.
24 yaşındaki stoper için Milan'la temasa geçen Aslan, savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ
Milan'ın 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında yer alamayacak olmasından dolayı Pavlovic'in Galatasaray'da oynamaya sıcak bakacağı dile getirildi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı Sırp yıldızı transfer konusunda olumlu yönde etkiledi.
ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
İtalyan kulübünün bu sezon hedeflerden kopması ve beklentilerden uzak kalması nedeniyle Sırp futbolcunun şampiyonluklar kazanabileceği bir takımda forma giymek istediği belirtildi. Strahinja Pavlovic'in bonservis bedelinin 20 milyon euroya yakın olduğu bildirildi.
3'LÜ VE 4'LÜDE OYNUYOR
Strahinja Pavlovic, oyun formasyonunda hem 3'lü hem de 4'lü sistemde yer alabiliyor. Sırp stoper, 4'lü savunma düzeninde sol stoper oynarken, 3'lü sistemde de merkezde forma giyebiliyor.
Gelecek sezon G.Saray'ın zaman zaman 3'lü de kullanmayı planladığı için Pavlovic'in transferi önem kazanıyor. Genç futbolcu sol bekte de şans bulabiliyor.
HAVA TOPLARINA HAKİM
Sarı-kırmızılı yönetim transfer listesinde bulunan Strahinja Pavlovic, hava toplarındaki hakimiyetiyle öne çıkıyor.
1.94 boyundaki Pavlovic, kulüp kariyerinde attığı 11 golün 7'sini kafa ile kaydetti. Pavlovic, Milan'da da bu sezon Serie A'da 24 maçta, maç başına 1.9'luk hava topu kapma ortalaması tutturdu.
OCAKTA GÜNDEMDEYDİ
Cimbom'da Strahinhja Pavlovic ismi geçtiğimiz ocak ayında da gündeme gelmişti. Ara transfer döneminde de Galatasaray'ın listesinde yer alan 24 yaşındaki stoper için Teknik Direktör Okan Buruk da olumlu rapor verdi.
BU SEZON 35 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Milan'la sözleşmesi 2028'de bitecek olan 24 yaşındaki stoper, farklı bir takıma gitmek istiyor. 2024- 2025 sezonunda Milan'da 35 resmi maça çıkan Pavlovic, 2 gol attı, 2 asist yaptı ve 2 bin 765 dakika süre aldı.
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