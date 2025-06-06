Bruno Fernandes'ten Al Hilal itirafı!

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Al Hilal'in kendisine yaptığı teklifle ilgili konuştu.Portekizli futbolcu, Al Hilal'in teklifiyle ilgidedi.Al Hilal, 30 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık sözleşme ve yıllık 25 milyon euro maaş teklifinde bulunmuştu. Bruno Fernandes ise Suudi Arabistan ekibinin bu teklifini kabul etmedi.Geride kalan sezonu 57 maçta 19 gol, 19 asistle tamamlayan Bruno Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.