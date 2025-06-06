06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
21:45
06 Haziran
Estonya-İsrail
21:45
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
21:45
06 Haziran
Galler-Linheştayn
21:45
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
21:45
06 Haziran
Norveç-İtalya
21:45
06 Haziran
Kolombiya-Peru
23:30
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

Bruno Fernandes'ten Al Hilal itirafı!

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Al Hilal'e gitmek istemediğini ve kulübün de kendisini satmak istemediğini söyledi. Portekizli futbolcu, transferin bu nedenle gerçekleşmediğini kaydetti.

calendar 06 Haziran 2025 17:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bruno Fernandes'ten Al Hilal itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Al Hilal'in kendisine yaptığı teklifle ilgili konuştu.

Portekizli futbolcu, Al Hilal'in teklifiyle ilgili, "Bir fırsat vardı. Başkan beni aradı ve oraya gitmek isteyip istemediğimi sordu. Amorim ile konuştum ve gitmemi istemedi. Manchester United da beni satmak istemedi, paraya ihtiyaçları yok. Gitmek isteseydim, buna izin verirlerdi." dedi.

100 MİLYON EURO'YA RET

Al Hilal, 30 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık sözleşme ve yıllık 25 milyon euro maaş teklifinde bulunmuştu. Bruno Fernandes ise Suudi Arabistan ekibinin bu teklifini kabul etmedi.

MANU İLE SÖZLEŞMESİ


Geride kalan sezonu 57 maçta 19 gol, 19 asistle tamamlayan Bruno Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.