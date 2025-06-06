Beşiktaş'ta Immobile - Serdal Adalı zirvesi!

Yeni sezona yeni bir golcü transferiyle girmek isteyen Beşiktaş'ta, mevcut santrafor Ciro Immobile'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, haftalar önce katıldığı bir televizyon programında Immobile ile yolları ayırabileceklerini söylemiş ancak İtalyan yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ayrılma niyeti olmadığını belli etmişti.
"MAAŞINDA İNDİRİM TALEBİMİZ OLDU"
Başkan Adalı önceki gün düzenlediği basın toplantısında ise Ciro Immobile ile görüştüğünü belirterek "Kendisine yaptığım teklife olumlu yaklaştı. Ailesiyle konuşup haber vereceğini söyledi. Maaşında indirim talebimiz oldu." açıklamasında bulunmuştu. Immobile'yi tazminat verip göndermek yerine maaşında indirim yaparak takımda tutma yoluna yönelen Adalı'nın, İtalyan futbolcuya yaptığı teklifin detayları belli oldu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Serdal Adalı, Immobile'ye 6 milyon euro olan garanti ücretini yarı yarıya düşürüp 3 milyon euro teklif etti. Geriye kalan 3 milyon euronun ise maç başı ücret üzerinden ödenmesini önerdi. Haberde, tecrübeli futbolcunun bu teklife henüz yanıt vermediği ve düşünmek için süre istediği kaydedildi.
PERFORMANSI
35 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 41 maçta forma giyerken 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
"MAAŞINDA İNDİRİM TALEBİMİZ OLDU"
Başkan Adalı önceki gün düzenlediği basın toplantısında ise Ciro Immobile ile görüştüğünü belirterek "Kendisine yaptığım teklife olumlu yaklaştı. Ailesiyle konuşup haber vereceğini söyledi. Maaşında indirim talebimiz oldu." açıklamasında bulunmuştu. Immobile'yi tazminat verip göndermek yerine maaşında indirim yaparak takımda tutma yoluna yönelen Adalı'nın, İtalyan futbolcuya yaptığı teklifin detayları belli oldu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Serdal Adalı, Immobile'ye 6 milyon euro olan garanti ücretini yarı yarıya düşürüp 3 milyon euro teklif etti. Geriye kalan 3 milyon euronun ise maç başı ücret üzerinden ödenmesini önerdi. Haberde, tecrübeli futbolcunun bu teklife henüz yanıt vermediği ve düşünmek için süre istediği kaydedildi.
PERFORMANSI
35 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 41 maçta forma giyerken 19 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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