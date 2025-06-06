Kotarski'nin vizesi Livakovic'ten

Fernando Muslera yerine kaleci arayan Galatasaray'a Yunanistan'dan haber geldi.
Türk kulüpleri ile sürekli iletişimde olan menajer Federiko Pastorello, temsilciliğini yaptığı Dominik Kotarski'yi gündeme soktu.
PAOK'un bu transfer döneminde satma kararı aldığı Hırvat kalecinin bonservisi 6-8 milyon Euro bandında...
LIVAKOVIC: "G.SARAY'A GİT DOMINIK"
Sarıkırmızılılar, geride kalan sezon PAOK'un Avrupa maçlarında Kotarski'yi izledi. 25 yaşındaki 1 numara, milli takımdan arkadaşı Dominik Livakovic'ten Galatasaray hakkında bilgi alırken pozitif geri dönüş sağladı.
LUGANO DA MUSLERA'YA "İMZALA" DEMİŞTİ
2011 yazında benzer diyalog, Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin stoperi Lugano arasında yaşanmış ve Uruguaylı kaleci de Lugano'nun olumlu sözleri sonrasında Türkiye'ye gelmişti.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Sarı-kırmızılı kulüpten henüz resmi teklif almayan PAOK, İngiltere ve Almanya'dan talipleri olan Kotarski'yi satacağı için Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi transfer etti.
Türk kulüpleri ile sürekli iletişimde olan menajer Federiko Pastorello, temsilciliğini yaptığı Dominik Kotarski'yi gündeme soktu.
PAOK'un bu transfer döneminde satma kararı aldığı Hırvat kalecinin bonservisi 6-8 milyon Euro bandında...
LIVAKOVIC: "G.SARAY'A GİT DOMINIK"
Sarıkırmızılılar, geride kalan sezon PAOK'un Avrupa maçlarında Kotarski'yi izledi. 25 yaşındaki 1 numara, milli takımdan arkadaşı Dominik Livakovic'ten Galatasaray hakkında bilgi alırken pozitif geri dönüş sağladı.
LUGANO DA MUSLERA'YA "İMZALA" DEMİŞTİ
2011 yazında benzer diyalog, Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin stoperi Lugano arasında yaşanmış ve Uruguaylı kaleci de Lugano'nun olumlu sözleri sonrasında Türkiye'ye gelmişti.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Sarı-kırmızılı kulüpten henüz resmi teklif almayan PAOK, İngiltere ve Almanya'dan talipleri olan Kotarski'yi satacağı için Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi transfer etti.
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