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Kotarski'nin vizesi Livakovic'ten

Galatasaray'ın radarına takılan PAOK'un Hırvat kalecisi Kotarski, Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic'i aradı ve pozitif yanıt aldı.

calendar 06 Haziran 2025 10:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Kotarski'nin vizesi Livakovic'ten
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Fernando Muslera yerine kaleci arayan Galatasaray'a Yunanistan'dan haber geldi.

Türk kulüpleri ile sürekli iletişimde olan menajer Federiko Pastorello, temsilciliğini yaptığı Dominik Kotarski'yi gündeme soktu.

PAOK'un bu transfer döneminde satma kararı aldığı Hırvat kalecinin bonservisi 6-8 milyon Euro bandında...


LIVAKOVIC: "G.SARAY'A GİT DOMINIK"

Sarıkırmızılılar, geride kalan sezon PAOK'un Avrupa maçlarında Kotarski'yi izledi. 25 yaşındaki 1 numara, milli takımdan arkadaşı Dominik Livakovic'ten Galatasaray hakkında bilgi alırken pozitif geri dönüş sağladı.

LUGANO DA MUSLERA'YA "İMZALA" DEMİŞTİ

2011 yazında benzer diyalog, Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin stoperi Lugano arasında yaşanmış ve Uruguaylı kaleci de Lugano'nun olumlu sözleri sonrasında Türkiye'ye gelmişti.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Sarı-kırmızılı kulüpten henüz resmi teklif almayan PAOK, İngiltere ve Almanya'dan talipleri olan Kotarski'yi satacağı için Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi transfer etti.


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